Pablo Heredia fue eliminado de "La Granja VIP Perú" y se quebró EN VIVO: "Es muy difícil estar adentro"

El reality La Granja VIP Perú vivió una de sus noches más emotivas tras la eliminación de Pablo Heredia, quien abandonó la competencia luego de nueve semanas de convivencia extrema. El actor argentino perdió frente a Gabriela Herrera y no pudo contener las lágrimas al reencontrarse con el público en el set de Panamericana TV.

Pablo Heredia se despide entre lágrimas de 'La Granja VIP Perú'

La gala de eliminación estuvo marcada por la tensión y los sentimientos encontrados entre los participantes. Antes de conocer el resultado final, Pablo Heredia sorprendió al dedicarle unas palabras a Gabriela Herrera, pese a las diferencias y enfrentamientos que protagonizaron dentro del reality.

El actor argentino resaltó el esfuerzo y la actitud positiva de la bailarina durante la competencia, reconociendo el compromiso que mostró dentro de la casa. Por su parte, Gabriela Herrera también se mostró sensible y destacó el lado más humano de Heredia, señalando que lo conoce desde hace años y que le guarda mucho cariño.

Tras varios segundos de expectativa, Ethel Pozo anunció finalmente que Pablo Heredia era el nuevo eliminado de 'La Granja VIP Perú'. La noticia golpeó emocionalmente al actor, quien se mostró visiblemente afectado mientras se despedía de sus compañeros y del público que lo apoyó durante toda la temporada.

"Pedir perdón si alguna vez me equivoqué y agradecer la calidez que existe en Perú. El abrazo a todos los granjeros que están en la casa", expresó Heredia antes de abandonar definitivamente la competencia.

Ya fuera del encierro y frente a las cámaras del set principal, Pablo confesó sentirse emocionalmente agotado tras semanas de aislamiento, aunque reconoció que también quería continuar para apoyar a sus compañeros dentro del programa.

"Estoy muy emocionado. Es muy difícil estar adentro. Tenía ganas de salir, pero quería seguir por mis compañeros", comentó entre lágrimas.

El momento también generó reacción entre los seguidores del reality. Una fanática incluso le entregó un obsequio y le manifestó públicamente que cree en la autenticidad de la relación que mantuvo con Shirley Arica dentro del programa, romance que se convirtió en uno de los temas más comentados por los televidentes gracias a la transmisión en vivo.

Así queda la competencia tras la salida de Pablo Heredia

La eliminación de Pablo Heredia marca el inicio de una etapa decisiva dentro de "La Granja VIP Perú", donde las estrategias y alianzas entre los participantes podrían cambiar completamente en las próximas semanas.

El regreso de Gabriela Herrera, Shirley Arica y Renato Rossini Jr. a la competencia terminó reconfigurando el panorama del reality y elevó la tensión entre los concursantes que continúan luchando por llegar a la gran final.

Actualmente, los participantes que continúan en carrera dentro de "La Granja VIP Perú" son Mónica Torres, Renato Rossini Jr., Gabriela Herrera, Pamela López, Cri Cri, Samahara Lobatón, Diego Chávarri, Shirley Arica, Paul Michael y Pati Lorena.

En conclusión, la eliminación de Pablo Heredia marcó uno de los momentos más emotivos de La Granja VIP Perú. El actor argentino abandonó el reality entre lágrimas y agradecimientos, dejando atrás una participación marcada por conflictos y su mediática historia con Shirley Arica.