'Melcochita' responde a las críticas por su relación con joven de 22 años: "Tengo derecho a ser feliz"

El romance entre Pablo Villanueva, 'Melcochita', y la joven Heydi Amado continúa generando polémica. Aunque el cómico oficializó hace algunos días su relación con la joven de 22 años, las críticas no han cesado por la diferencia de edad entre ambos. Aun así, el artista salió al frente para defender públicamente su relación.

Melcochita defendió su relación con Heydi Amado

La reciente aparición de 'Melcochita' en "El Reventonazo de la Chola" volvió a poner el tema en el centro de la conversación. Durante la entrevista, el humorista confirmó que los mensajes románticos difundidos en programas de espectáculos sí fueron escritos por él para Heydi Amado.

"Sí, son reales, pero los chats son para, para la enfermera", respondió el comediante cuando le consultaron si eran auténticas las conversaciones donde le dedicaba frases de amor a la joven.

A lo largo de la entrevista, Pablo Villanueva dejó en claro que la relación todavía se encuentra en una etapa inicial y que ambos recién se están conociendo. Además, aprovechó el espacio para defender su derecho a rehacer su vida sentimental pese a las críticas que ha recibido en redes sociales y programas de espectáculos.

"Oye Pablito, yo te voy a decir una cosa siempre: te queremos. Es tu vida privada", le comentaron en el programa, a lo que el cómico respondió respaldando la idea de que "uno tiene derecho a ser feliz".

Las declaraciones del artista generaron reacciones divididas entre los televidentes. Mientras algunos defendieron su libertad para mantener una relación sentimental, otros cuestionaron la diferencia de edad con la joven enfermera, desatando debate en redes sociales.

@rkt696 'Melcochita' responde a las críticas por su relación con joven de 22 años ♬ sonido original - rkt696

Suegro de Melcochita no aprueba relación

El señor Miguel Amado estuvo en comunicación con el programa 'Magaly TV: La Firme', donde no dudó en opinar sobre la relación de su hija de 22 años con Melcochita. Asís mismo, el suegro de Pablo Villanueva señaló como una payasada todo el asunto del noviazgo.

"Para mí esto es una payasada y yo no estoy de acuerdo en nada de esto, obviamente que no, qué papá está de acuerdo con todo lo que está pasando. Si yo voy a tu casa y me abres la puerta, así me lo haya abierto tu esposa. Yo jamás voy a mirar a tu hija, jamás, si yo la miro a esa niña, la miro como una hija", declaró.

Así mismo, el señor comenta que siempre ha tratado de orientar a su hija y siempre le ha pedido que piense bien las cosas antes de hacer, cosa que ahora la cuestiona por sus acciones.

"Lo que he pedido a mi hija es que siempre piense bien y si lo hizo o no, no lo sé", agrega.

En conclusión, pese a las críticas y al rechazo expresado por el padre de Heydi Amado, 'Melcochita' continúa defendiendo su relación y asegurando que busca vivir tranquilo esta nueva etapa sentimental. Mientras tanto, el romance sigue dividiendo opiniones en la farándula peruana.