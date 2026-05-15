Mimi Alvarado explota contra Milett Figueroa tras amenaza de 'bozal legal': "Tengo con qué revocárselo"

Milett Figueroa rompió su silencio tras las acusaciones de Mimi Alvarado contra su madre y su hermano, y anunció que tomará acciones legales contra la dominicana. Sin embargo, la novia del primo de Marcelo Tinelli no tardó en responder con fuertes declaraciones, avivando la polémica.

Mimi Alvarado responde tras anuncio de 'bozal legal' de Milett

Recientemente, Milett Figueroa estuvo en 'Amor y Fuego', donde se pronunció sobre las fuertes declaraciones de Mimi Alvarado, quien calificó a su madre como "la bruja más grande del Perú" y lanzó acusaciones de robo contra su hermano. Frente a ello, la modelo peruana anunció que tomará acciones legales y aseguró que enviará una carta documento contra la dominicana.

Sin embargo, Mimi Alvarado no tardó en responder durante una entrevista en el programa de Moria Casán. La pareja de Luciano 'El Tirri' dejó en claro que también estaría dispuesta a defenderse legalmente y aseguró que no fue ella quien inició el conflicto mediático.

"Yo no fui quien arrancó esta guerra, la arrancó la payasa número dos (Milett) y aparte de que es actriz y miente. Ella me quiere mandar carta documento, que la mande, yo también tengo con qué revocársela", respondió.

Asimismo, la 'prima' de Tinelli aseguró que detrás de toda la polémica existiría un supuesto "plan macabro" en su contra. Según explicó, ella y Milett ya habían limado asperezas anteriormente, por lo que le sorprendió que el conflicto volviera a hacerse público.

La dominicana también acusó a Giancarlo Cossio, amigo y mánager de Milett Figueroa, de haber hablado negativamente sobre ella en los medios. Además, sostuvo que dichos comentarios habrían sido avalados por la modelo peruana.

"Ella tiene un amigo, se fue a Perú y me dejó de seguir y después mandó a un amigo (Giancarlo Cossio) a hablar pestes de mí, a decir que soy una prosti****. Tú sabes cómo le mando una demanda y no sale del calabozo porque no sabe quién es mi padre. El tipo me dice neg** y cochina. Yo voy a mandar todas las pruebas porque todo está avalado por Milett porque ella le cuenta", explicó.

Milett Figueroa anuncia medidas legales contra Mimi Alvarado

En su última aparición mediática, Milett Figueroa cuestionó que Mimi Alvarado continúe hablando de ella y de su familia. La modelo dejó claro que no permitirá más ataques y confirmó que tomará acciones legales contra la pareja de 'El Tirri'.

"Ya le va a llegar una carta documento también. Porque con mi familia no te vas vas a meter. Le voy a poner un bozal legal a esa payasa", afirmó fervientemente.

Respecto a los calificativos dirigidos a su madre y las graves acusaciones contra su hermano, la actriz se mostró contundente y aseguró que Alvarado deberá responder y sustentar sus declaraciones ante la justicia.

"Realmente que busque su abogado, que le pongan un buen abogado, porque realmente se las va a tener que ver en la justicia. Te lo digo en serio porque es una difamación agravada lo que está diciendo y yo no voy a venirme con vainas", dijo evidentemente molesta.

En conclusión, Mimi Alvarado no se mostró intimidada tras el anuncio de acciones legales por parte de Milett Figueroa y respondió asegurando que también tomará medidas para defenderse. La dominicana insistió en que no inició el conflicto y dejó en claro que la polémica entre ambas estaría lejos de terminar.