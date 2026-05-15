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¡Reapareció! Diealis revela que empezó asistir a la iglesia tras agresión a su expareja

Streamer Diealis reapareció luego de una denuncia en su contra por su expareja por agresión y ahora, afirma que quiere ser una mejor persona asistiendo a la iglesia.

Diealis revela que empezó asistir a la iglesia tras agresión a su expareja
Diealis revela que empezó asistir a la iglesia tras agresión a su expareja (Composición Karibeña)
15/05/2026

El streamer Diego Aliaga Huamán, conocido como 'Diealis', fue denunciado por Verónika Rojas por agresión física y psicológica en hechos ocurridos el 15 de marzo de 2026. Después de estar ausente reapareció afirmando que ha empezado asistir a la iglesia. 

Diealis asiste a la iglesia

Por medio de sus redes, Diealis compartió un video donde va contando cómo fue su día. En un inicio menciona que tiene la nueva rutina de dar gracias y que está tratando de reconstruir su vida. 

"Tratando de reconstruir mi vida, me levanté y empecé a agradecer, es lo que hago ahora es mi rutina y con eso estoy preparado a todo lo que siga. Me estoy yendo a 'jueves de hombres' en la iglesia, esta es la segunda vez que estoy yendo", declaró. 

En otro momento, muestra cómo por la noche asiste a la iglesia donde hay una reunión y menciona que es la segunda vez que acude. Además, comenta que le cuesta mucho ir, pero trata de ser constante para poder ser una mejor persona. 

"Para mí no es muy fácil ir, en un momento quise parar, no quería ir, siempre lucho constantemente con eso. Vamos con todo y voy hacer constante. La verdad no sé cuanto me vaya a demorar ser una mejor persona, pero mañana quiero intentarlo", expresó. 

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@riclatorrez #diealis reaparece y ahora anuncia que se refugia en el señor . #peru #viral #destacame #fyp ♬ sonido original - Ric La Torre

Tras denuncia de su expareja por agresión

El streamer Diego Aliaga Huamán, conocido como 'Diealis', vuelve a estar en el ojo de la polémica tras ser denunciado por su expareja, Verónika Rojas, de 21 años, por presunta agresión física y psicológica durante una salida nocturna. Esta no es la primera vez que el influencer enfrenta denuncias relacionadas con este tipo de incidentes.

En 'Magaly TV: La firme', la joven relató que había llamado a su padre para que la recogiera, sin imaginar que minutos después sería agredida. Los audios e imágenes presentados muestran al padre reclamándole al streamer mientras ella lloraba y él trataba de justificarse.

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Tras difundirse el video y hacerse viral, Verónika decidió contar lo que vivió. Según explicó, todo empezó durante una salida a una discoteca. La joven asegura que el problema comenzó por celos. 

De esta manera, el streamer Diealis ha sido muy cuestionado por el público tras esta fuerte agresión contra su expareja Verónika Rojas. Tras estar varios días alejado, reapareció afirmando que está tratando de reconstruir su vida asistiendo a la iglesia, mostrando así su día a día. 

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