Magaly lapida a 'La Granja VIP' por su bajo rating pese a millonaria inversión: "Un punto miserable"

En medio de la jornada electoral, Magaly Medina acudió a cumplir con su deber cívico y fue abordada por la prensa a su salida del local de votación. La conductora fue consultada sobre el panorama actual de la farándula y la competencia en la televisión. En ese contexto, surgieron preguntas sobre el rating y propuestas recientes como 'La Granja VIP', que buscan captar la atención del público en el horario estelar.

Magaly Medina minimiza a 'La Granja VIP'

Tras cumplir con su deber cívico este 12 de abril, Magaly Medina se pronunció sobre su desempeño en el rating y su nueva competencia, 'La Granja VIP', reality de Panamericana Televisión conducido por Yaco Eskenazi y Ethel Pozo. Según indicó la 'urraca', pese a la fuerte inversión, el programa no ha logrado despegar en audiencia.

"La gente ve las inversiones millonarias como La Granja, un punto miserable. Yo le gano todas las noches, le doy una paliza entera. Ganarle a tu competencia, esto es lo que vale", declaró tajante en conversación con Malvina Espectáculos, marcando distancia frente a la propuesta televisiva.

El reality, que reúne a diversas figuras del espectáculo peruano en un formato de convivencia durante tres meses, busca posicionarse en el horario estelar; sin embargo, los resultados no habrían sido los esperados frente a su competencia directa.

Por otro lado, la conductora de 'Magaly TV: La firme' respondió a las críticas sobre su propio rating y aseguró que la forma de consumir televisión ha cambiado en los últimos años. En ese sentido, resaltó la importancia de las plataformas digitales en la medición de audiencia.

"No se pueden mofar, la gente ve de otra manera la televisión, la gente ve la televisión a través del YouTube, cuantifiquen. Yo tenía 20 puntos en otras épocas (...) Mi programa es el mejor vendido de mi canal, el más caro o de los más caros de la televisión, ese es el indicativo de que el programa está bien", afirmó Magaly Medina.

Magaly Medina estalló contra la ONPE

Magaly Medina protagonizó un tenso momento luego de que un trabajador de la ONPE intentara intervenir mientras brindaba declaraciones a la prensa. El hecho ocurrió en medio de la cobertura mediática por las Elecciones Generales 2026.

Según lo registrado por distintos medios, la 'urraca' mostró su incomodidad y respondió de forma directa ante la intervención, ocurrida pese a que ya se encontraba fuera del área de votación. En medio de una jornada marcada por inconvenientes logísticos en algunos locales, la figura de ATV también se sumó a las críticas contra el organismo electoral.

"Ay, por favor, la ONPE, con lo mal que ha trabajado hoy día, no debería decirnos nada", expresó Magaly Medina, en declaraciones recogidas por Trome.

En conclusión, Magaly Medina se refirió al rendimiento de 'La Granja VIP' y marcó distancia en la disputa por el horario estelar. La conductora indicó que, pese a su alto presupuesto, el reality no ha alcanzado los resultados esperados y ratificó que su programa se mantiene al frente en audiencia.