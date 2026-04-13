Magaly destruye a Paolo Guerrero y Jefferson Farfán por su streaming: "Solo tienen talento en los pies"

Magaly Medina volvió a encender la polémica tras lanzar duras críticas contra Paolo Guerrero y Jefferson Farfán por su desempeño en el mundo del streaming. La 'Urraca' fue consultada por la prensa luego de acudir a votar en las Elecciones 2026 y no dudó en opinar sobre los exfutbolistas.

Magaly critica a Paolo Guerrero y Jefferson Farfán por su streaming

Magaly Medina lanzó fuertes críticas contra Paolo Guerrero y Jefferson Farfán por su desempeño en el streaming. La conductora habló luego de emitir su voto en las Elecciones 2026 y, fiel a su estilo, no se guardó nada cuando le preguntaron por los exfutbolistas.

Todo comenzó cuando le consultaron por el rendimiento de Paolo Guerrero en plataformas digitales. Magaly respondió sin filtro al criticar al futbolista y a Jefferson Farfán.

"¡Ay, por favor! Es un mueble. Mi amiga (María) Pía está perdiendo plata ahí (en su canal digital). Ese (Paolo) es negado para cualquier acto público, el hombre no puede, en algún momento tuvo talento en los pies, pero en el cerebro nunca. Ni él ni Farfán", soltó a Trome.

Para Magaly, el paso de los deportistas al streaming no ha sido el mejor. Según su opinión, no logran conectar con la gente fuera de la cancha. La 'Urraca' dejó en claro que tener éxito en el fútbol no significa tener talento frente a cámaras. Este comentario generó debate entre los usuarios, que se dividieron entre quienes la apoyan y quienes la critican.

Defiende su programa y lanza indirecta a otros

Pero la conductora no solo habló de los futbolistas. También aprovechó para responder a quienes cuestionan el rating de su programa "Magaly TV La Firme".

"No se pueden mofar porque la gente lo ve de otra manera. La gente ve la televisión a través de YouTube, lo que pasa que Ibope no lo mide", explicó.

Con esto, dejó claro que su programa sigue siendo visto, aunque no siempre se refleje en las cifras tradicionales. Magaly también lanzó una indirecta directa a la competencia, en especial al reality "La Granja VIP".

"Yo he tenido puntaje de 20 o 25 puntos en épocas en que era un error tener seis puntos, en esas épocas, pero ahora no", recordó. "Miren las inversiones millonarias como 'La Granja VIP', que hace un miserable punto (de rating). Le gano todas las noches, le doy una paliza entera", afirmó.

La crítica no quedó ahí. Magaly fue más dura al referirse al reality. Sus palabras volvieron a generar polémica en redes.

"Toda la inversión de 3 o 4 millones de dólares en un reality y tiene un miserable punto de rating. Es un fracaso", sentenció.

En conclusión, Magaly Medina volvió a generar polémica con sus duras críticas hacia Paolo Guerrero y Jefferson Farfán, cuestionando su desempeño en el streaming, fuera de las canchas. Además, aprovechó para defender su programa y lanzar dardos contra la competencia. Sus declaraciones, como siempre, han dividido opiniones y mantienen el debate encendido en la farándula.