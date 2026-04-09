Xiomy Kanashiro confirma que Farfán vende su casa para construir otra: "Queremos una más bonita"

Jefferson Farfán ha revelado hace varios meses que ha puesto en venta su lujosa casa en La Molina. Según ha revelado su actual novia Xiomy Kanashiro, sus planes como pareja serían construir una casa para ellos.

¿Jefferson Farfán construirá una casa para Xiomy?

En el programa 'América Hoy' informaban sobre la casa que ponían en venta Korina Rivadeneira y Mario Hart, y entonces los conductores le preguntan a Xiomy Kanashiro por la venta del hogar de Jefferson Farfán. Ante esto, la bailarina señala que están esperando la compra para así poder construir una nueva casa para ellos como pareja.

"Se está vendiendo la casa, sí, pero queremos hacer una casa más bonita. (Antes que vendas la casa una parrillada por favor) Sí, sí. (¿Van a construir una nueva casa?) En sí es una decisión de él porque es su casa y se respeta. Todo bienvenido sea", declaró.

Tras escuchar las nuevas declaraciones de la conductora, Janet Barboza no dudó en comentar que haría lo mismo y que la nueva casa que construirán que no exista un búnker. Ante esto, Kanashiro señala que el popular búnker de la casa de Jefferson Farfán estaría cerrado desde hace mucho.

"Yo borraría todo vestigio de esa casa, borraría todo el búnker, ya no lo hagas en la nueva casa", le menciona Janet, y Xiomy responde: "El bunker está cerrado hace mucho tiempo".

Xiomy tiene clave del celular del pelotero

La bailarina comentó en vivo que sí tiene la clave del celular del exfutbolista y pero dejó en claro que no invade su privacidad. Todo ocurrió en el programa "América Hoy", la conductora Janet Barboza no dudó en ir al grano y le lanzó una consulta que dejó a Xiomy en el centro de la conversación.

Sin rodeos, Janet preguntó: "¿Tú tienes la clave del teléfono de Jefferson Farfán?". La respuesta fue rápida y segura. "Por supuesto", dijo Xiomy, dejando a todos atentos a lo que vendría después. "¿Revisas el teléfono?", cuestionó la conductora. La bailarina fue clara y marcó su postura: "No, no, cada quien su privacidad, sus cosas. Así funciona mejor la relación".

De esta manera, Xiomy Kanashiro ha demostrado como su relación con Jefferson Farfán está encaminado a una relación mucho más formal. Ya que también reveló que entre sus planes está vender la casa del pelotero para que así juntos puedan construir un hogar como pareja, fortaleciendo más su relación amorosa.