Gustavo Salcedo es captado visitando a María Pía Vallejos pese a reciente viaje con Maju Mantilla: ¿Qué dijo?

Hace unas semanas, Gustavo Salcedo y Maju Mantilla sorprendieron al mostrarse juntos en un viaje, lo que generó rumores de reconciliación. Sin embargo, recientemente el deportista fue visto nuevamente buscando a María Pía Vallejos, con quien antes había negado mantener una relación.

Gustavo Salcedo es visto entrando a depa de María Pía Vallejos

Gustavo Salcedo y Maju Mantilla sorprendieron al público al realizar un viaje durante todo un fin de semana y sin la compañía de sus menores hijos, lo que de inmediato generó especulaciones sobre una posible reconciliación tras la reciente polémica con el exproductor de la modelo.

Sin embargo, el programa 'Amor y fuego' difundió este 9 de abril imágenes de la camioneta del deportista estacionada afuera del edificio donde reside María Pía Vallejos, la joven veterinaria con la que habría estado saliendo antes de ser nuevamente vinculado a Mantilla.

Cerca de las 10 de la noche, las cámaras captaron a Salcedo saliendo del edificio, momento en el que fue abordado por el reportero de Willax, quien le consultó nuevamente sobre su vínculo con la joven.

"No tenemos ninguna relación formal, ella misma lo ha dicho. Somos amigos, hemos estado saliendo (¿Te gusta María Pía?) Si a mí no me hubiera gustado María Pía, en su momento, seguramente no hubiera salido con ella", respondió inicialmente Gustavo Salcedo.

Al recordarle sus declaraciones anteriores, en las que aseguraba que no existía un vínculo con Vallejos, quien había afirmado estar enamorada de él, aunque luego él lo negó, el deportista intentó aclarar su postura.

"Ustedes me preguntaron si era mi pareja y yo les dije la verdad. A veces me preguntan si es mi saliente oficial, y yo simplemente estoy separado de Maju hace un año aproximadamente. Simplemente conozco a otra persona que hay un cierto interés mutuo, eso no significa que seamos pareja o que lo vayamos a hacer. Uno tiene libertad de conocer a alguien, de tener otras oportunidades. A veces la gente me ha preguntado: 'Oye, ¿y Maju?'. La verdad que en muchas veces en el amor uno no sabe lo que pasa", comentó.

Gustavo Salcedo aclara su relación con Maju Mantilla

Por otro lado, Gustavo Salcedo también se refirió a su acercamiento con Maju Mantilla, con quien incluso ha sido visto de viaje en el último mes. El deportista confirmó que la relación ya llegó a su fin, aunque no considera extraño que sigan apareciendo juntos debido a que tienen una familia en común.

"Las cosas con Maju terminaron, digamos, muy álgidas y creo que no voy a entrar en detalles. Es una situación que no era sana para nadie y, después de una relación de tantos años, tampoco sería muy extraño que nos hayan visto juntos o que nos vean juntos en algún momento. Nos van a ver juntos como padres definitivamente. Yo no vivo con Maju, yo vivo por mi cuenta, creo que hay que tener una relación cordial y una buena relación", señaló.

En conclusión, Gustavo Salcedo continúa vinculado a María Pía Vallejos, aunque sin una relación formal, mientras que su historia con Maju Mantilla habría llegado a su fin, priorizando ahora una convivencia cordial por el bienestar de sus hijos.