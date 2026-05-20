Janet Barboza y 'Giselo' sorprenden al recrear beso de Onelia Molina con Kevin Díaz en vivo: "No sentí nada"

La cercanía entre Onelia Molina y Kevin Díaz sigue dando de qué hablar en la farándula local. Tras el polémico ampay difundido por televisión, los rumores de un posible romance crecieron aún más luego de que Janet Barboza y Edson Dávila recrearan en vivo el comentado beso entre los competidores de "Esto Es Guerra".

Janet Barboza y Edson Dávila recrean beso de Onelia y Kevin Díaz

Durante la reciente edición de "América Hoy", los conductores comentaban el acercamiento entre Onelia Molina y Kevin Díaz cuando Janet Barboza decidió recrear el beso que ambos protagonizaron en "Esto Es Guerra". Para la escena, la popular "Rulitos" llamó a Edson Dávila, quien aceptó participar entre bromas y comentarios que generaron carcajadas en el set.

"Vamos a hacer la demostración. Tú no quedas como Kevin, yo te llevo a ti una cabeza", comentó Janet Barboza antes de iniciar la actuación. Por su parte, Edson respondió fiel a su estilo divertido: "¿Estás segura? ¿No se molesta tu pareja?".

Ambos decidieron representar la escena en dos oportunidades. La primera de manera más exagerada y cómica, mientras que en la segunda buscaron darle mayor realismo para ironizar sobre la química que habrían mostrado Onelia y Kevin durante el reto de actuación en "Esto es Guerra".

Tras el beso, Janet Barboza no dudó en trolear a su compañero y lanzó una peculiar frase "No sentí nada, es como besar un papel", expresó la conductora luego del inesperado momento, mientras que Edson respondió entre risas: "Yo tampoco.Lo bueno es que no me convertí en piedra".

Las reacciones en el set no tardaron en aparecer. Xiomy Kanashiro y Rebeca Escribens no pudieron contener la risa al ver la recreación de sus compañeros y terminaron burlándose del peculiar momento televisivo.

Onelia Molina rompe su silencio tras el ampay con Kevin Díaz

En medio de todo el revuelo mediático, Onelia Molina decidió pronunciarse públicamente sobre el ampay difundido días atrás. La integrante de "Esto Es Guerra" conversó con las cámaras de "América Hoy" y aclaró algunos detalles relacionados con las imágenes que desataron la polémica.

La modelo se mostró incómoda por el seguimiento constante de la prensa y aseguró que existe información incorrecta alrededor del caso. Según explicó, el lugar donde fue captada no corresponde al departamento de Kevin Díaz, como se comentó inicialmente.

"Simplemente voy a decir las cosas. Cuando no son, hay que aclararlas. Si ellos se están equivocando en alguna información que están dando, van a tener que salir a aclarar porque esa no es la casa de Kevin. Que me estén siguiendo por todos lados es incómodo", declaró la influencer.

Sus palabras generaron aún más comentarios en redes sociales, donde algunos usuarios defendieron su postura mientras otros continúan convencidos de que entre ambos existiría algo más que amistad.

@rkt696 Onelia Molina se pronunció tras ampay con Kevin Díaz en una casa ♬ sonido original - rkt696

Pese a las aclaraciones de Onelia Molina, su cercanía con Kevin Díaz sigue siendo tema de conversación en programas de espectáculos y redes sociales. El beso en "Esto es Guerra", el ampay y la recreación de Janet Barboza y Edson Dávila convirtieron esta historia en uno de los temas más comentados de la farándula local.