Marcelo Tinelli expone desplante de Milett Figueroa tras ruptura: "La busqué y no estaba en ningún lado"

Marcelo Tinelli volvió a hablar de su separación con Milett Figueroa y sorprendió al revelar un detalle que llamó mucho la atención. El conductor argentino contó que, tras el fin de su relación con la modelo peruana, se enteró de que ella lo había bloqueado de sus redes sociales.

Aunque intentó mantener un tono tranquilo, sus palabras dejaron ver que la ruptura no habría terminado tan bien como muchos pensaban. Tinelli aseguró que no tiene nada malo que decir de Milett, pero reconoció que ella pudo haber quedado más molesta por el final de la relación.

Marcelo Tinelli habla de su ruptura con Milett Figueroa

En conversación con Karina Iavícoli para "LAM", Marcelo Tinelli se sinceró sobre cómo quedó su vínculo con Milett Figueroa. El presentador explicó que la relación simplemente no funcionó, como puede pasar con cualquier pareja.

"No funcionó como cualquier pareja. Es una gran mujer, yo tengo la mejor con ella, no hablé más. Ella, por ahí, se quedó más molesta de lo que yo me puedo haber quedado y es entendible. No pasa nada. Me enteré el otro día que estaba bloqueado de todos lados", confesó Tinelli.

La frase no pasó desapercibida, pues dejó al descubierto que Milett habría decidido tomar distancia total del conductor. Marcelo contó que se dio cuenta cuando intentó buscarla en Instagram y no logró encontrar su perfil.

"La fui a buscar para mirar en Instagram y no está en ningún lado pero no importa, estoy lejos de hacer una crítica porque entiendo. La molestia puede estar en la otra persona", explicó.

Pese a ese gesto, Tinelli dejó claro que no quiere atacar a su expareja. Incluso, aseguró que mantiene una buena relación con la familia de la modelo peruana. El conductor dejó entrever que, aunque la historia de amor llegó a su fin, él prefiere quedarse con lo bueno y no alimentar más conflictos.

"Yo tengo una muy buena relación con la familia, con el hermano, con la mamá, son buena gente", agregó.

Tinelli habla de su nuevo romance

Marcelo Tinelli también reflexionó sobre las peleas de pareja y la forma en que cada persona vive una separación. Para él, es normal que uno quede más afectado o molesto que el otro.

"Creo que las peleas son de a dos, entonces uno puede estar molesto, el otro no, en algún momento después se le pasa, la vida es así", comentó.

Durante la entrevista, el conductor también fue consultado por su presente sentimental. Tinelli confirmó que está conociendo a Rossana Almeyda, aunque aclaró que todavía es algo reciente y que prefiere ir con calma.

"Es una relación muy incipiente, la estoy conociendo. Llegó por una amiga de una amiga de Pampita, a la que yo le alquilo la casa en un country y un día me dijo si estaba solo, que quería presentarme a alguien", reveló.

En conclusión, Marcelo Tinelli reveló que Milett Figueroa lo bloqueó de sus redes sociales tras el fin de su relación, aunque aseguró que entiende su molestia y no busca criticarla. El conductor argentino afirmó que se queda con lo bueno de su romance y destacó que mantiene una buena relación con la familia de la modelo. Mientras tanto, confirmó que está conociendo a Rossana Almeyda.