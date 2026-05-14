Milett Figueroa habría terminado con Marcelo Tinelli por mensajes con otra mujer, según prensa argentina

La separación de Milett Figueroa y Marcelo Tinelli sigue dando que hablar en Perú y Argentina. Esta vez, la prensa argentina reveló un supuesto nuevo detalle sobre el final de la relación entre la modelo peruana y el conductor argentino.

Revelan supuesto motivo de ruptura de Milett Figueroa y Tinelli

La ruptura entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli sigue dando que hablar. Aunque la modelo peruana ya contó que el final de su relación tuvo que ver con "diferencias de valores", ahora la prensa argentina reveló un supuesto nuevo motivo que habría provocado la separación.

En el programa "Sálvese quien pueda", la panelista Majo Martino sorprendió al contar que Milett habría revisado el celular del conductor argentino y encontrado mensajes comprometedores con otra mujer que no le gustaron. Ante esta frase, Yanina Latorre, conductora del programa, no dudó en opinar sobre el hecho de revisar el celular de una pareja.

"Milett le agarró el teléfono a Marcelo y se lo revisó", comenzó contando la panelista Majo. "Eso no se hace igual", lanzó Yanina.

Sin embargo, Majo continuó con su versión y aseguró que Milett habría hallado mensajes subidos de tono. En ese momento, le preguntaron si la mujer sería Rossana Almeyda, actual pareja de Marcelo Tinelli, pero Majo negó esa posibilidad.

"Y se lo revisó. El que busca, encuentra. Y le encontró mensajes picantes con otra mujer y ella los interpretó de la manera que quiso", añadió Majo. "¿Fue con esta Rossana que está saliendo?", preguntó Yanina. "No, no... Eran charlas subidas de tono: 'Me encantas', 'Te quiero ver'", respondió.

La información no quedó ahí. Pía Shaw también reforzó esta versión y aseguró que Milett habría encontrado mensajes con alguien del entorno. Por su parte, Ximena Capristo comentó que, según personas cercanas a Marcelo, Milett estaba muy pendiente de todo lo que se decía sobre él en televisión.

"A mí me comentaron del entorno de Marcelo que cada nota o cada cosa que alguien decía en televisión de Marcelo, ella le mandaba el recorte y decía: '¿Esta por qué lo dice? ¿Ella por qué lo dice?'. Estaba muy tóxica", comentó. "Si no habla de Marcelo, no la llama nadie", sentenció Yanina.

Cabe señalar que Yanina La Torre tras escuchar las declaraciones de Milett en "Amor y Fuego" sobre el fin de su relación con Tinelli, le mandó un audio al presentador argentino. Le pidió que le confiesa si le había sido infiel a la modelo.

"Acabo de ver la nota, Marcelo. Ella claramente dice que le metiste los cuernos. Decime si sí o no, cortemos esto. Encontró algo, vio un mensaje. ¿Con la novia esta que tenés nueva, cuánto estás? ¡Decime la verdad, Marcelo!", señaló Yanina.

Milett habló desde Perú

En medio de estas nuevas versiones, Milett Figueroa también habló desde Perú sobre el final de su relación con Tinelli. La modelo no quiso contar el motivo exacto de la ruptura, pero sí dejó claro que hubo diferencias importantes.

La actriz también fue consultada por la nueva relación de Marcelo Tinelli con Rossana Almeyda y le deseó felicidad. Finalmente, Milett reconoció que terminó la relación todavía enamorada, pero porque ya no le hacía bien.

"No voy a decir cuál fue el punto final, pero sí fueron diferencias de valores, integridad de valores en una pareja... Todo el mundo tiene derecho a rehacer su vida como mejor le parezca. Realmente le deseo toda la felicidad del mundo con su nueva pareja, si no comete los mismos errores que cometió conmigo va a poder ser muy feliz... Terminé porque no era sano para mí", dijo.

En conclusión, la separación de Milett Figueroa y Marcelo Tinelli sigue sumando versiones en la prensa argentina. Mientras Majo Martino aseguró que la modelo habría encontrado mensajes comprometedores en el celular del conductor, Milett prefirió no dar detalles y solo habló de "diferencias de valores". Por ahora, Tinelli no ha respondido a esta versión y el tema continúa generando polémica.