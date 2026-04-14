Francho Sierralta reaparece tras ampay en Argentina y enfrenta a la prensa: "Es una falta de respeto"

Francho Sierralta reapareció tras el polémico ampay en Argentina, donde fue captado en un yate junto a chicos reality y un grupo de mujeres. Al ser abordado por la prensa, el empresario fue consultado por lo ocurrido en su despedida de soltero. ¿Cómo reaccionó?

Francho Sierralta fue consultado por presunta infidelidad

El sonado ampay en Argentina no solo involucró a Said Palao y Mario Irivarren, sino también a Francho Sierralta, quedando al descubierto una presunta infidelidad a su esposa Nathalie Galleno. Tras la polémica, el empresario gastronómico optó por mantener un perfil bajo.

Sin embargo, el último domingo 12 de abril, Sierralta reapareció cuando acudía a votar por las Elecciones 2026, momento en el que fue abordado por las cámaras de 'Amor y fuego', que lo siguieron para consultarle sobre la polémica fiesta.

"(¿Haces mea culpa de repente por la infidelidad?) Disculpa, hermanito, no tengo nada que decir. No tengo nada que decir", respondió de forma escueta el empresario.

Pese a la insistencia del reportero, quien le preguntó si había retomado su relación con su esposa, Sierralta evitó dar más declaraciones y continuó su camino. Incluso, al ser consultado sobre si conocía a las jóvenes argentinas que estuvieron en la fiesta en yate, el empresario se mostró visiblemente incómodo y decidió sacar su teléfono para grabar al reportero.

"Te estoy grabando porque en verdad es una falta de respeto", respondió, molesto por la persecución.

Francho Sierralta se corrió de las cámaras

A su salida del local de votación, el periodista continuó con las preguntas a Francho Sierralta sobre el ampay y la posibilidad de ofrecer disculpas públicas a su esposa, sin embargo, el empresario se mantuvo firme en su postura. Más adelante, el amigo de Mario Irivarren y Said Palao fue "rescatado" por un conocido que pasó con su auto y le ofreció llevarlo, por lo que terminó retirándose sin responder más preguntas.

"No te voy a decir, absolutamente nada, doctor (...) Nada que decir, doctor, gracias", reiteró antes de que se cerraran las ventanas del vehículo.

Como se recuerda, el empresario gastronómico contrajo matrimonio con Nathalie Galleno en diciembre de 2025, pero meses después fue captado en una despedida de soltero en Argentina junto a Said Palao y Mario Irivarren, donde fue visto bailando y besando a una mujer que no era su esposa.

En conclusión, Francho Sierralta se mostró incómodo y prefirió no pronunciarse sobre el ampay en Argentina, evitando responder a las preguntas sobre su vida personal y dejando en claro que no desea ser parte del mundo de la farándula.