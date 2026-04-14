Maju Mantilla niega infidelidad con George Slebi, pero admite mensajes inapropiados: "Fue mi error"

Maju Mantilla decidió hablar claro en medio de la polémica por un supuesto romance con el actor colombiano George Slebi. La ex Miss Mundo negó tajantemente cualquier relación sentimental, pero sí reconoció que hubo mensajes que no debieron darse.

Maju Mantilla niega infidelidad a Gustavo Salcedo con George Slebi

Maju Mantilla fue abordada por las cámaras de "Amor y Fuego", donde respondió sin rodeos a los rumores que han circulado en los últimos meses sobre un supuesto amorío con el actor colombiano George Slebi durante su matrimonio con Gustavo Salcedo. En plena entrevista, Maju Mantilla dejó en claro que nunca tuvo un vínculo amoroso con el actor. Incluso pidió que ya no se le relacione con él.

"No he tenido nada con el actor, y no lo vuelvan a repetir ni involucrar a él en esto, porque yo no he tenido nada con él. Y yo no he tenido ninguna relación sentimental tampoco", afirmó con firmeza.

Sin embargo, también decidió ser sincera y reconocer que hubo mensajes que no estuvieron bien. Dejó claro que, aunque no hubo romance, sí existió un comportamiento que generó problemas en su relación.

"El problema ha sido de tener mensajes cercanos, con confianza, que no eran apropiados y que en su momento se hablaron con Gustavo. Sin embargo, yo no tuve ninguna relación. Esa fue mi equivocación, sí; ese fue mi error, sí; y asumo eso, y eso se conversó en su momento", confesó.

Este tema salió a la luz luego de que su aún esposo, Gustavo Salcedo, revelara que encontró conversaciones entre Maju y el actor. Esto desató rumores de una posible infidelidad. Frente a esto, la exreina de belleza aseguró que la situación fue exagerada y que no todo lo que Salcedo dijo en su momento es verdad.

"Él ha dicho como dos veces que ha exagerado las cosas, que hay cosas que no se dieron, y por la situación él tuvo que decirlas, por la situación en que se encontraba, pero que no eran ciertas", explicó.

Se quiebra y pide respeto

Durante la entrevista, la conductora también dejó ver lo mucho que le afecta la exposición de su vida privada. Pidió respeto y puso límites ante las preguntas. Además, no pudo contener la emoción y terminó quebrándose.

"Hay temas muy personales que no se cuentan, ¿no? Hay cosas que se dicen en casa, que se conversan, y no tengo por qué exponerlas", expresó. "Soy respetuosa con ustedes, y quiero que entiendan, por favor, que yo no puedo estar hablando todo el tiempo de mi vida. Sé que hay dudas de su parte, etcétera, pero ya, ¿ustedes creen que no afecta todas estas cosas?", dijo entre lágrimas.

En conclusión, Maju Mantilla negó un romance con George Slebi durante su matrimonio con Gustavo Salcedo, pero reconoció que cometió un error con mensajes inapropiados. Ahora, solo busca cerrar este capítulo y proteger su vida privada, aunque la polémica aún sigue dando de qué hablar.