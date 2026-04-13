María Pía 'parcha' a Maju Mantilla por negar su vínculo con Gustavo Salcedo: "Toca aceptar la realidad"

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo volvieron a llamar la atención tras acudir juntos a votar. La situación generó controversia luego de que la conductora negara que el padre de sus hijos mantenga una relación con María Pía Vallejos, pese a sus declaraciones previas. Ante ello, la joven veterinaria no se quedó callada y decidió responder.

María Pía Vallejos desmiente a Maju Mantilla

El programa 'Amor y fuego' difundió imágenes de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo yendo a votar juntos. En ese contexto, le consultaron a la presentadora sobre las declaraciones del deportista oficializando su vínculo con María Pía Vallejos. Sin embargo, Maju señaló que se trató de una confusión y que dicha relación habría sido en el pasado.

Lejos de quedarse callada, la veterinaria respondió a través de mensajes enviados a un reportero del programa, donde sugirió que la exreina estaría intentando minimizarla con sus declaraciones. En ese intercambio, además, reafirmó que su vínculo con Gustavo Salcedo se mantiene tal como él lo habría declarado públicamente.

"Situaciones desesperadas hacen que uno tome medidas desesperadas. Invalidarme es una de ellas. Gustavo ya fue claro y simplemente toca aceptar la realidad. (¿Tienes actualmente una relación con Gustavo?) Las cosas siguen tal cual él las declaró", declaró María Pía Vallejos.

Las declaraciones de la joven han generado revuelo, ya que en su entrevista Maju Mantilla, además de negarla, habría señalado que ella y Gustavo aún se amarían y que estarían llevando las cosas paso a paso, no solo como padres, sino también con la posibilidad de retomar su relación de pareja.

María Pía Vallejos defiende su relación con Gustavo Salcedo

En declaraciones más tempranas para el pódcast 'Q' Bochinche', la veterinaria se pronunció sobre las imágenes de Gustavo Salcedo junto a Maju Mantilla en medio de la jornada electoral. En ese momento, aseguró que estaba al tanto del encuentro y minimizó cualquier polémica, señalando que comprendía la situación por tratarse de la madre de los hijos del deportista.

"Yo no pretendo que porque él salga conmigo, ya no vuelva a tener contacto con la mamá de sus hijos... sería ilógico. Como te dije, me parece que él fue bien claro en sus declaraciones y deberían de quedarse con eso", acotó.

Asimismo, al ser consultada sobre la posibilidad de que Gustavo Salcedo estuviera jugando con los sentimientos de ambas, Vallejos salió en su defensa y sostuvo que las declaraciones del deportista habían sido claras desde el inicio.

"Si fuese así no tendría sentido que él haya dicho lo que dijo, simplemente no hubiese dicho nada... Entiendo que vayan a querer buscarle tres pies al gato y encontrar el fallo, pero las cosas ya se dijeron, yo tampoco me voy a prestar para una situación como la que me planteas", refirió.

En conclusión, María Pía Vallejos salió al frente para desmentir a Maju Mantilla y reafirmar su relación con Gustavo Salcedo, asegurando que sí están saliendo. Esto ha generado dudas sobre cómo estaría llevando la exreina de belleza la separación, ya que algunos consideran que podría estar en negación frente a la situación.