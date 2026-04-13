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María Pía Vallejos sobre imágenes de Gustavo Salcedo y Maju Mantilla votando juntos: "Estoy al tanto"

María Pía Vallejos aseguró que conoce la situación luego de que Gustavo Salcedo fuera captado junto a Maju Mantilla en su local de votación y defendió el vínculo que mantiene con él.

Gustavo Salcedo reaparece con Maju Mantilla en elecciones y María Pía responde.
Gustavo Salcedo reaparece con Maju Mantilla en elecciones y María Pía responde. (Composición: La Karibeña)
13/04/2026

Las Elecciones 2026 no solo marcaron un momento clave político, sino también episodios en la farándula. Uno de los más comentados involucró a Gustavo Salcedo y Maju Mantilla, vistos juntos en su local de votación pese a que él había confirmado salidas con María Pía Vallejos, lo que generó reacciones y un pronunciamiento.

María Pía Vallejos responde tras imágenes de Gustavo y Maju

Durante una reciente emisión del programa digital 'Q' Bochinche', los conductores difundieron las imágenes de Gustavo Salcedo y Maju Mantilla en su centro de votación. A raíz de esto, contactaron a María Pía Vallejos, quien aseguró que ya tenía conocimiento de la situación y que no le generaba sorpresa.

"Si estoy al tanto. Yo no pretendo de que porque él salga conmigo ya no vuelva a tener contacto con la mamá de sus hijos.. sería ilogico. Como te dije me parece que el fue bien claro en sus declaraciones y deberían quedarse con eso", señaló la veterinaria, restando dramatismo al encuentro.

Además, Vallejos también descartó que exista una situación confusa o un posible juego doble por parte de Salcedo. En ese sentido, dejó en claro que no se prestaría para un escenario de ese tipo.

"SI fuese asi no tendría sentido que el haya dicho lo que dijo, simplemente no hubiese dicho nada entiendo que vana querer buscarle tres pies al gato y encontrar el fallo. Pero las cosas ya se dijeron yo tampoco me voy a prestar para una situación como la que planteas", afirmó.

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Asimismo, fue consultada sobre la posibilidad de que las apariciones públicas entre Salcedo y Mantilla respondan a alguna estrategia mediática o promocional. Frente a ello, prefirió no especular y marcó distancia.

"No lo se no tengo ideas como se manejan esa estrategias en la tv y sobre ella o sus proyectos laborales no tengo nada que opinar", indicó.

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Maju Mantilla se muestra afectada tras confirmación de relación

Mientras tanto, Maju Mantilla protagonizó un momento de alta carga emocional al ser consultada en televisión sobre la situación sentimental de Gustavo Salcedo. En un adelanto del programa 'Amor y Fuego', un reportero le informó que el empresario había confirmado que mantiene salidas con María Pía Vallejos.

"Gustavo nos ha confirmado que sí está saliendo con María Pía (Vallejos)", fue la frase que desató la reacción de la exreina de belleza. Visiblemente afectada, Mantilla no pudo ocultar su incomodidad y respondió con una frase que evidenció el impacto emocional del momento. "¿Ustedes creen que no afectan todas estas cosas?", expresó.

La reacción de la conductora se suma a una serie de episodios recientes que han mantenido su vida personal en el ojo público. Días antes, ya se habían difundido imágenes de Salcedo ingresando al domicilio de Vallejos, lo que alimentó los rumores sobre su nueva relación.

En ese contexto, la aparición conjunta de Salcedo y Mantilla durante las elecciones generó aún más interrogantes sobre el vínculo actual entre ambos, quienes comparten una historia familiar.

En conclusión, la aparición de Gustavo Salcedo y Maju Mantilla en las Elecciones 2026 reavivó la polémica sobre su vínculo, mientras María Pía Vallejos intentó calmar la situación. Sin embargo, la reacción de Mantilla evidencia que el tema sigue siendo sensible y mantiene el interés del público.

Temas relacionados 'Amor y fuego' Espectáculos Gustavo Salcedo Maju mantilla María Pía Vallejos

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