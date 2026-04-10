Gustavo Salcedo descarta conciliación con exproductor de Maju Mantilla: "Mi intención jamás fue agredirlo"

El conflicto entre Gustavo Salcedo y Christian Rodríguez vuelve a encenderse. En medio de versiones sobre un posible desistimiento de la denuncia, el aún esposo de Maju Mantilla decidió romper su silencio y aclarar si existe la posibilidad de una conciliación tras la acusación en su contra.

Gustavo Salcedo no conciliará con exproductor de Maju Mantilla

En conversación con 'Amor y fuego', Gustavo Salcedo se pronunció sobre el estado del proceso legal en su contra, luego de que el exproductor de Maju Mantilla, Christian Rodríguez, lo denunciara por presunta agresión tras haberlo cuadrado con su auto.

El deportista de 44 años aclaró que el caso continúa su curso, pese a que días atrás su abogado señalara que habría existido un desistimiento por parte del denunciante.

En ese sentido, indicó que la situación se ha sobredimensionado y cuestionó que el caso haya escalado, luego de que el denunciante presentara una nueva acusación ante el Ministerio Público por tentativa de homicidio, lo que consideró excesivo.

"El caso no se ha archivado, eso sigue su curso. La Fiscalía debe hacer sus investigaciones y hay cargos que me parecen absurdos y exagerados (...) Es una situación que se salió de las manos como a cualquiera le podría haber pasado, pero de ahí a que se hagan denuncias complementarias, está un poquito de más", respondió.

Respecto a una posible conciliación con Christian Rodríguez, quien además fue vinculado sentimentalmente con Maju Mantilla, el aún esposo de la exreina de belleza fue tajante y descartó cualquier acercamiento.

"Yo no tengo nada que conversar con él, yo tengo que ser respetuoso con los procedimientos que se hagan, he recibido en su momento la denuncia, he ido a las citaciones y tengo que seguir los procesos exactamente como tiene que ser", acotó.

Gustavo Salcedo niega intención de agresión

Por otro lado, Gustavo Salcedo aprovechó para reconocer errores en su accionar. El deportista aseguró que ha asumido su responsabilidad desde el inicio y que no ha evitado enfrentar las consecuencias tras la denuncia en su contra.

"Nunca me he corrido ni me he escondido de nadie. Ni tengo por qué hacerlo, yo sé lo que hago. Si he cometido un error, he sido el primero en dar la cara y el primero en dar las disculpas. Todos somos seres humanos, todos podemos cometer errores", señaló.

En esa línea, también reiteró que nunca tuvo la intención de agredir a Christian Rodríguez y explicó cómo, según su versión, se desarrollaron los hechos durante el incidente ocurrido fuera de una notaría.

"Mi intención jamás fue agredirlo, mi intención fue hablar con él por otro tema y la verdad se fue corriendo, se cae y se golpea la cabeza. Fue una situación fuera de control. Me arrepiento. Nunca he sido violento. No fue planificado", aseguró.

En conclusión, Gustavo Salcedo reiteró su arrepentimiento y negó haber actuado con violencia. Además, descartó cualquier posibilidad de conversación con Christian Rodríguez, dejando en claro que el proceso continuará su curso conforme a las investigaciones.