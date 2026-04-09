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¡Trató por su familia!

Gustavo Salcedo intentó reconciliarse con Maju Mantilla: "Siempre quise recuperar mi relación"

En una entrevista, Gustavo Salcedo señaló que sí trató recuperar su relación con Maju Mantilla hasta donde se pudo y al parecer, no lo logró.

Gustavo Salcedo intentó reconciliarse con Maju Mantilla
Gustavo Salcedo intentó reconciliarse con Maju Mantilla (Composición Karibeña)
09/04/2026

En las últimas semanas, Gustavo Salcedo ha sido captado al lado de Maju Mantilla durante un viaje a Colombia y algunas salidas. Aunque en su momento no quiso dar ninguna declaración, ahora el deportista señala que sí trató de reconciliarse con la exreina de belleza. 

Gustavo Salcedo intentó recuperar su familia

Después de estar muy esquivo con la prensa, Gustavo Salcedo decidió pronunciarse al programa 'Amor y Fuego' tras ser captado saliendo de la casa de María Pía Vallejos, su actual saliente. Así mismo, dejó en claro que sí tuvo intenciones de recuperar a Maju Mantilla en algún momento atrás. 

"Yo siempre quise recuperar mi relación con Maju, después de tantos años que tenía un peso importante en mi vida, en la vida de ella. Yo siempre quise tratar de arreglar las cosas en su momento mientras se podía. Lo bueno es que nos hemos amistado, tenemos una relación mucho mejor en este momento", declaró. 

Es así como agregó que los seguirán viendo juntos y visitando la casa de su expareja por sus menores hijos, pero no habrían retomado una relación romántica. Además, al ser consultado sobre las visitas a su casa del sur con la exreina de belleza y su actual saliente por separado, pidió respeto por ellas. 

"Yo he estado ayer en la casa de Maju con mis hijos hasta tarde como las 11 de la noche y claro uno puede filmar. (Hablando como varón, una casa sola con Maju y después con María Pía solos) Por respeto, yo creo que cualquier persona, cualquier mujer, ustedes ni siquiera deberían estar publicando dónde durmió una mujer o con quién salió", señaló. 

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Nunca fue infiel a Maju Mantilla

Después, el reportero le recordó aquella vez que fue ampayado saliendo de un spa con una amiga luciendo solo una toalla, pero el deportista dejó en claro que jamás engañó a la madre de sus hijos mientras duró su matrimonio. 

"Simplemente he hecho mi vida en transparencia, en todos los años que he estado casado con Maju, jamás he faltado al matrimonio. Cuando hemos terminado con Maju, ha pasado casi un año y empecé a salir con María Pía", dijo. 

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De esta manera, Gustavo Salcedo ha confirmado que efectivamente viene saliendo con María Pía Vallejos, pero que sí trató de reconciliarse con Maju Mantilla por su familia, aunque no se logró y actualmente, mantienen una buena relación de padres por sus niños. 

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