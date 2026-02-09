¿Y su esposa? Gianluca Lapadula es ampayado con OTRA MUJER en discoteca de Barcelona

La periodista Magaly Medina ha regresado de sus vacaciones y en el estreno de la nueva temporada de su programa ha revelado el ampay de un futbolista. El pelotero en cuestión sería un hombre casado hace varios años con una familia, pero que fue captado con otra mujer en una juerga y sería Gianluca Lapadula.

Gianluca Lapadula captado con otra mujer

Según las imágenes reveladas por el programa de 'Magaly TV: La Firme', Gianluca Lapadula fue captado en Barcelona el pasado 1 de febrero de 2026 en un lugar nocturno que realiza grandes shows para ambientar. En un inicio se puede ver al futbolista recibiendo los tragos con dos mujeres, donde conversan amenamente.

Luego, se puede ver como se ponen a bailar, pero lo que llama la atención es que el 'Bambino' se acerca mucho a la joven de polo blanco. Según relata el reportero, el pelotero casado habría besado a la joven mientras bailaban o hubo un intento de beso, ya que la joven parece agarrarle del mentón y él acercando su rostro.

Magaly lo cuestiona por faltar a su matrimonio

Lo que llamó la atención de la conductora de televisión es que el pelotero estuvo un día anterior jugando para su club en Italia, pero al día siguiente viajó de manera inmediata para encontrarse con estas mujeres y poder disfrutar de una salida juntos.

Magaly Medina cuestionó al futbolista de la selección peruana, ya que era uno de los pocos peloteros que parecía ser fiel a su matrimonio Alessia Macrí, quienes llevan casados desde el 2016 y actualmente, tienen tres hijas. Aunque recordó aquella vez en que Mayra Goñi lo había delatado de una fiesta en un yate, pero quedó en el olvido por falta de pruebas.

"Al día siguiente viajó a Barcelona para pasar la noche con alguien que no era su esposa y ya vimos todo. Un hombre casado, pero no sé de Lapadula teníamos otra imagen ¿no? salvo aquella vinculación con chicas faranduleras que pasaron una tarde juntos en altamar, no se vio nada, no se comprobó que él se portara mal. Esta imagen no es lo que él nos vendió, de un hombre correcto y respetuoso", expresó.

De esta manera, Magaly Medina ha revelado en el estreno de la nueva temporada de su programa el ampay a Gianluca Lapadula. El pelotero quien se encuentra casado con una familia formada, fue captado al lado de una joven y en las imágenes se puede ver que aparentemente se dieron un beso mientras bailaban.