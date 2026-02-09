¡Qué tal 'chape'! Patricio Parodi y Flavia López sorprenden al darse tremendo beso en 'EEG'

Desde que Flavia López ingresó a 'Esto es Guerra' como participando, han aumentado los rumores sobre una posible relación con el chico reality Patricio Parodi. Es así como ahora, ambos terminaron besándose en el programa reality en vivo.

Patricio Parodi besa a Flavia López

En el programa 'Esto es Guerra', los participantes tuvieron que realizar un reto de actuación y quienes llamaron la atención fueron los artistas Patricio Parodi y Flavia López. Es así como tuvieron que recrear una escena de la famosa telenovela 'Rubí'.

Ambos se sentaron en el medio del set en una mesa totalmente romántica, donde terminaron dándose más de un beso. Incluso, ambos realizaron un baile tal y como estaba en la escena que mostraron previamente, donde tenían que cumplir.

Como se recuerda, ambos han estado siendo relacionado desde semanas antes del regreso de 'Esto es Guerra'. Ambos afirmaron que pasan fines de semana juntos con su grupo de amigos.

¿Qué dijo la modelo sobre un posible romance?

Cuando la reportera le comentó que en "Esto es guerra", debido a la convivencia diaria, suelen surgir romances, Flavia López no cerró del todo la posibilidad. Con una sonrisa, respondió ante la interrogante.

"(¿Sabes que igual en EEG debido a la cercanía surgen los romances?) Sí, también, puede ser, no lo sé". Sin embargo, fue clara al precisar su situación actual con el guerrero histórico: "(Entonces no hay que descartar nada) No, no, pero por el momento somos amigos", expresó no descartando que la situación pueda cambiar en el futuro.

Por su parte, Patricio Parodi fue más directo al hablar del tema. El chico reality recalcó que entre él y Flavia solo existe una buena amistad y que no hay ningún romance en camino.

"Por supuesto, es mi amiga. Nos van a seguir viendo juntos. El fin de semana vamos a estar en la playa con otro grupo de amigos... Siempre van a querer vincular a personas que sean algo mediáticas. Seguro voy con otro grupo a la playa y me pueden vincular con otra persona", afirmó el joven en una entrevista.

De esta manera, los chicos del programa reality han encendido las redes sociales tras el reciente programa de hoy. Patricio Parodi y Flavia López se dieron más de un beso en el reto de actuación que realizaron en vivo generando muchas reacciones y avivando mucho más los rumores de un posible romance entre la parejita de chicos realitys.