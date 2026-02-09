Flavia Laos aclara tras haber reclamado a Milenka Nolasco en el estreno de su tema: "La culpa no fue de ella"

El último fin de semana, Flavia Laos viene volviéndose viral luego de que reclamara en vivo a Milenka Nolasco por la mala organización de su nuevo tema juntas. Es así como ahora, ambas influencers aparecieron para aclarar lo que realmente había sucedido.

Flavia Laos sobre la mala organización del evento

En el podcast de María Pía Copello, la actriz Flavia Laos y Milenka Nolasco llegaron para presentar su nuevo tema y aclarar todo lo que había sucedido en el lanzamiento el pasado viernes 6 de febrero. Es así como las influencers explicaron lo que sucedió.

Inicialmente, fue Flavia Laos que salió a aclarar las críticas por reclamar en vivo a su compañera sobre la organización. Así mismo, señaló que no se encargó de la organización del estreno porque había muy poco tiempo para organizarlo y por ello, se decidió que contratarían a una tercera persona.

"La culpa no creo que sea de las dos, yo creo que más que todo fue la organización porque me dicen 'por qué tú no te encargaste si tienes más experiencia en eventos'. El tema no iba a salir hasta hace el domingo que me avisaron, fue muy rápido. Me dijeron habrá un evento, entonces yo no me puedo meter en algo que es muy poco tiempo. No me quise arriesgar y contrataron a unas personas para que se encarguen de la organización", dijo.

En otro momento, la ex de Patricio Parodi dejó en claro que pasaron muchas cosas que no le gustaron y terminó saliendo mal en el lanzamiento. Así mismo, reveló el hecho de una fallo en las luces.

"Los que organizan saben que siempre tienes que comprar un generador, siempre tiene que ver. (No estaba enterada de eso) no es que tú tengas que ser la encargada de eso. De hecho pedí un cronograma y me pasaron uno muy detallado", señaló.

¿Qué dijo Milenka?

La joven dejó en claro que desconoce sobre la organización sobre eventos musicales y que andaba muy nerviosa porque todo pasó de manera rápida. De igual forma, Nolasco dejó en claro que ellas llegaron puntuales, pero que todo se salió de control.

"Quiero recalcar que nosotras llegamos puntual, hay problemitas que suelen pasar en cada evento, el show del evento. Ese día estuve súper nerviosa, no podía pensar porque tenía que cantar con la orquesta y sería la primera vez", agregó.

De esta manera, Flavia Laos aclara que Milenka Nolasco no tuvo la culpa de todos los problemas del evento, sino la empresa encargada de la organización. Además, afirma que no pudo hacerse cargo del lanzamiento porque solo le avisaron cinco días antes.