¡EMOCIONADO!

Ricardo Mendoza anunció que ya se convirtió en padre: "Te amo con todo el corazón"

Por medio de sus redes, el comediante Ricardo Mendoza reveló que ya es padre y compartió algunas fotografías del nacimiento de su hijo con Katya Mosquera.

Ricardo Mendoza anunció que ya se convirtió en padre (Composición Karibeña)
09/02/2026

Ricardo Mendoza vive uno de los momentos más importantes de su vida personal. El comediante y uno de los creadores de 'Hablando Huevadas' anunció que el nacimiento de su primer hijo con Katya Mosquera. El artista compartió un emotivo mensaje a su estilo.

¡YA ES PAPÁ!

A través de sus redes sociales, Ricardo Mendoza acaba de compartir que su primer hijo con Katya Mosquera acaba de nacer. El comediante reveló sentirse muy emocionado al ver a su recién nacido y compartió algunas fotografías tras su llegada.

"Pues llegaste al mundo hijo mío. Que alegría, llegaste antes de lo pensado. Definitivamente ya querías salir. Es interesante que fuimos al doctor sin saber que por cuestiones de la vida... comenzaría tu aventura llena de oxigeno, hidróxido de carbono, decibeles distintos, fotones que no tenías en la pancita de tu madre y un montón de amor... que es el elemento que nunca te faltará", expresó.

Así mismo, el comediante no dudó en revelar que tienen todo documentado sobre su llegada. Además, no dudó en resaltar el gran trabajo que viene realizando su pareja y que él le ayudará en todo lo que pueda en los próximos días.

"Fue una aventura intensa, tenemos historias y videos para avergonzarte de grande y mostrárselo a quien sea necesario para ver tus mejillas rojas. Tu mamá Katya Mosquera ha hecho todo el trabajo, en serio yo solo puse mi parte cromosomática, pero el resto y el trabajo duro se lo ha llevado tu madre y lo seguirá teniendo por un tiempo...yo le daré el soporte necesario en todo lo que pueda", añadió.

@josepastord #greenscreen Ya es padre!!!🚨🔥IG:josepastord💥 #ricardomendoza #peruanos #fyp ♬ sonido original - JOSS

Ricardo Mendoza emocionado

Finalmente, Ricardo señaló la gran emoción que siente por verlo en tener sus propias aventuras, que se divierta mucho y viva feliz. Además, compartió algunas fotografías junto a su bebé.

"Quiérela muchísimo porque en serio su chamba es muy difícil y ejemplar. Y ahora? Que aventuras tendrás... pues las que vengan tranquilo... que aquí estamos, tu mamá y yo, para acompañarte y ayudarte en lo que necesites. Bienvenido al mundo!! Diviértete mucho y vive pleno!! Te amo con todo el corazón", dijo.

De esta manera, el comediante Ricardo Mendoza ha revelado así la emoción que siente tras convertirse en padre por primera vez junto a su pareja Katya Mosquera. Así mismo, no dudó en elogiar a su pareja por llevar toda el embarazo y que la estará apoyando en todo este tiempo.

