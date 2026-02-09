Joven revela ser saliente de Gustavo Salcedo afirmando estar enamorada, pero él la niega: "No es así"

Después de meses de la separación de Maju Mantilla con Gustavo Salcedo, parece que el deportista se habría dado una nueva oportunidad en el amor con una joven veterinaria. Es así como María Pía Vallejo fue entrevistada y expresó sentirse muy enamorada del ex de la modelo.

La nueva saliente de Gustavo Salcedo luce enamorada

El programa 'Amor y Fuego' captó a Gustavo Salcedo encontrándose con la joven María Pía Vallejo visitándola en su casa en varias ocasiones. La médico veterinaria fue entrevistada donde confirmó efectivamente sí estaría saliendo con el ex de Maju Mantilla.

"Estamos saliendo, yo conozco a Gustavo hace tiempo y simplemente decidimos conocernos de otra manera. Yo creo que si dos personas tienen un interés mutuo, es lógico que compartan. A mí me encanta Gustavo, me parece un caballero, un chico A1 la verdad, guapísimo, deportista. Estamos tranquilos, contentos, yendo poco a poco porque entiendo que él está pasando por un proceso de separación", expresó.

En ese momento, el reportero le informa que captaron a Salcedo y Maju Mantilla pasando una noche juntos en la casa de playa que tienen en el sur sin sus hijos. Al informarle, la joven solo atinó que aclarar que no son oficiales.

"¿Qué te digo? están con el tema de los niños (pero solos, los niños no han estado, llegaron en la noche y salieron al día siguiente ¿Sabías eso?) No tengo que saber todo de él, pero qué te puedo decir? No te he dicho que somos oficial, sino que somos salientes. La estamos pasando bien juntos, no es algo súper formal", agregó.

En otro momento, la joven señala estar enamorada de él y que desconoce si llegarán a convertirse en una pareja en un futuro, pero que sí los seguirán viendo juntos probablemente en los próximos días.

Ex de Maju Mantilla niega a María Pía Vallejo

Después de las imágenes juntos, Gustavo Salcedo fue consultado sobre la joven María Pía Vallejo. Ante eso, negó que estén como salientes y evito dar más explicaciones a la prensa.

"(Llego la información que tendrías una nueva saliente María Pía Vallejo) La verdad no voy a dar una ninguna declaración creo que no es necesario, eso no es así. Soy una persona que está separada hace un buen tiempo, así que no no tengo por qué dar explicaciones, nada que decir", dijo.

De esta manera, parece que Gustavo Salcedo se encuentra interesado en María Pía Vallejo, aunque causa extraño que pase noches a solas con su ex Maju Mantilla. Por el momento, la joven señaló que son salientes, pero el deportista lo ha negado.