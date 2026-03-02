Hermano de Lizeth Marzano exige al abogado de Adrián Villar que dejen de mentir: "Necesito que se haga justicia"

En una reciente transmisión del programa de Magaly Medina, el hermano de Lizeth Marzano se mostró indignado luego de las disculpas de Adrián Villar y las declaraciones de su abogado César Nakazaki, en donde señaló que esperan una sentencia condenatoria que establezca el Poder Judicial, pese a las contundentes pruebas en contra del joven de 21 años.

Gino Marzano quiere sentencia para Adrián Villar

Este lunes 2 de marzo, el hermano de la deportista Lizeth Marzano se mostró indignado por las declaraciones del nuevo abogado de Adrián Villar y minimizó las "garantías" que le ofrecieron a su familia, luego que admitieran que el joven ya se había declarado culpable por la muerte de la campeona nacional de buceo.

"Nosotros como familia, no necesitamos que el señor nos garantice nada. Creemos que en esta oportunidad se tiene que marcar un precedente y realmente haya justicia. Le agradezco al señor sus buenas intenciones, pero yo no necesito que él me garantice nada, ni a mí ni a mi familia. Necesito que se haga justicia y que ya dejen de salir a los medios con tantas mentiras", expresó contundentemente en vivo.

Abogado de Adrián Villar reconoce responsabilidad de su cliente en atropello a Lizeth Marzano.

Recordemos que el abogado señaló que, aunque lo correcto habría sido detenerse y brindar auxilio inmediato a la víctima tras el impacto, Villar no lo hizo. Explicó que su reacción estuvo influida por el miedo. Ante ello, Gino Marzano se mostró indignado.

"Todos los días es una mentira, una novela nueva, cada entrevista es la mentira de la mentira. ¿Qué más pruebas necesita Adolfo Farfán para que le de prisión presentiva a este señor?, ya este tema es demasiado desgastante", agregó molesto.

Abogado de Adrián Villar revela que"se quedó dormido unos segundos"

Nakazaki explicó que el joven se quedó dormido al volante "unos segundos". Señaló que venía enfermo desde hacía varios días, con fiebre y diarrea, y que tanto él como su hermana menor habían estado atravesando un cuadro similar. Además, indicó que había sido atendido en la clínica San Felipe, donde recibió diagnóstico y tratamiento.

Respecto al accidente, Nakazaki precisó que el ingreso a la clínica se produjo después del hecho. También señaló que se realizaron exámenes para descartar consumo de alcohol o sustancias, incluyendo un dosaje etílico y un examen toxicológico. El abogado sostuvo que el impacto se produjo cuando Adrián Villar perdió el control por el sueño.