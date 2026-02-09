Pamela López se refugia en Paul Michael en medio de pedido de prisión: "Contigo volví a creer en el amor"

Pamela López vuelve a estar en el centro de la atención pública, pero esta vez no solo por los problemas legales que enfrenta. La trujillana decidió enfocarse en su relación con Paul Michael y compartir un mensaje lleno de amor, mientras avanza un proceso judicial en su contra por seguir hablando de Christian Cueva.

Pamela López se luce con Paul Michael tras pedido de prisión

Pamela López decidió mostrarse firme y enamorada, celebrando su relación con Paul Michael, en medio de pedido de prisión efectiva por seguir refiriéndose públicamente a Christian Cueva. Tras una semana cargada de tensión, publicó en redes sociales una imagen con su pareja y acompañó la foto con un mensaje lleno de emoción, que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

Pamela López celebra su relación con Paul Michael. (Instagram)

"¡Tu corazón vale oro! Eres un ser de luz que llegó a alumbrar mi vida en el momento más oscuro. Tu vibra me llena de mucha fortaleza y esperanza. Contigo volví a creer en el amor. Te amo bonito, Dios nos guarda", escribió la influencer.

Además, Pamela López publicó una foto en la que se la ve brindando junto a Paul Michael, tras atravesar una semana complicada. Esto ocurrió luego de que su examiga la acusara de presuntas amenazas de muerte y de que un juzgado solicitara al Ministerio Público abrir una investigación penal en su contra por el presunto delito de desobediencia a la autoridad.

Historias de Pamela López. (Instagram)

"Brindo por todo lo bonito", escribió Pamela López etiquetando a su pareja. Por su parte, Paul Michael publicó una romántica foto y puso: "El amor más bonito que tengo".

Se mantiene en silencio sobre el pedido de cárcel

Mientras disfruta del verano con su pareja, Pamela López ha preferido no pronunciarse sobre la reciente decisión del Octavo Juzgado de Familia de Lima. Este solicitó al Ministerio Público iniciar una investigación penal en su contra.

Según se informó, este pedido se debe a que Pamela habría seguido realizando comentarios públicos sobre Christian Cueva, pese a contar con una orden judicial que se lo prohíbe. De comprobarse el presunto delito de desobediencia a la autoridad, la sanción podría alcanzar entre cinco y ocho años de prisión efectiva.

Hasta el momento, la trujillana no ha emitido declaraciones sobre este tema. Ha optado por mostrarse tranquila, enfocada en su vida personal y en su relación con Paul Michael.

Acusaciones y días complicados

A este panorama legal se suma el conflicto con su examiga Selene Cucat, quien la acusó públicamente de haberla amenazado de muerte. Esta denuncia generó una nueva ola de comentarios y críticas en redes sociales, aumentando la presión sobre Pamela en los últimos días.

Pese a todo, la influencer decidió no responder directamente a estas acusaciones. En cambio, optó por compartir imágenes donde se le ve sonriente y acompañada por su pareja, dejando claro que busca apoyo emocional en su círculo más cercano.

Para muchos, las publicaciones de Pamela López reflejan una clara intención de aferrarse a lo positivo en medio de la tormenta. Su relación con Paul Michael se ha convertido en un soporte clave mientras enfrenta uno de los momentos más difíciles de su vida pública.

En conclusión, aunque el proceso legal sigue su curso y la situación aún es incierta, Pamela López deja en claro que, al menos en el plano personal, está apostando por el amor y la calma. Por ahora, prefiere vivir su romance, disfrutar del verano y mantenerse enfocada en su bienestar, mientras sus seguidores permanecen atentos a cualquier novedad sobre su caso.