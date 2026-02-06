RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Pamela López comparte mensaje tras pedido de prisión efectiva en su contra: "Hay personas que no cambian"

Por medio de sus redes, Pamela López decidió mandar un curioso mensaje que podría ser una respuesta al pedido de prisión efectiva que solicitó el Octavo Juzgado de Familia por hablar de Cueva.

06/02/2026

Hace unas horas, se reveló que Pamela López podría irse a la cárcel luego de que desobedeciera en varias ocasiones al hablar mal de Christian Cueva en medios de televisión. Es así como la influencer al no poder contestar de manera directa, ha decidido compartir un curioso mensaje en redes. 

El mensaje de Pamela López

Por medio de sus redes sociales, Pamela López ya habría tomado conocimiento sobre el pedido del Octavo Juzgado de Familia, donde solicitan prisión efectiva para ella tras seguir hablando del padre de sus hijos en medios de tv. Es así como no poder pronunciarse directamente, la influencer habría atinado a compartir un mensaje. 

"Nunca le des otra oportunidad a quien ya te mostró cómo es en realidad. Las acciones dicen mucho más que las palabras, cuando alguien te falla una vez puede ser un error, pero cuando te falla dos veces, ya es una decisión. Hay personas que no cambian, encuentran nuevas maneras de lastimarte", expresó. 

Así mismo, en el mensaje señala que pondría un alto a todo para buscar su tranquilidad y dejar lo que le hace daño. Afirmando que aprendió a valorarse. 

"Tu tranquilidad vale más que cualquier recuerdo, cariño o apego. Recuerda lo que permites, se repite y tú decides en qué momento poner un alto. Al final cuidarte a ti mismo no es egoísmo, es amor propio. Cuando aprendes a valorarte, también aprendes a dejar ir lo que no te hace bien", agregó. 

¡Piden prisión efectiva para Pamela López!

El estudio de abogados de Christian Cueva dio a conocer por medio de sus redes sociales que solicitaron al Octavo Juzgado de Familia una denuncia contra Pamela López por no respetar lo que mando un juez y seguir hablando del padre de sus hijos, Christian Cueva

"Luego de haber solicitado al Octavo Juzgado de Familia que cumpla con denunciar a la señora Pamela López por el delito de desobediencia a la autoridad ante el Ministerio Público tras haber incumplido de forma reiterativa las medidas de protección donde se le prohibía emitir cualquier opinión contra el señor Christian Cueva", expresaron. 

Es así como ahora, han revelado que el Octavo Juzgado de Familia ha procedido a hacer el pedido ante el Ministerio Público contra la influencer debido a la desobediencia continua y revelaron que podría estar enfrentando varios años de prisión. 

De esta manera, Pamela López parece que dejará de hablar directamente del padre de sus hijos, Christian Cueva. Ya que ante esta noticia en su contra por hablar de él, habría decidido solo enviar un mensaje al aire en redes. 

