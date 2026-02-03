Dayron Martín confirma que engañó a Anelhí Arias con Pamela López: "Fueron momentos fugaces"

Hace unos días, Christian Cueva reveló una lista de hombres casados que habrían estado con Pamela López. Es así como el nombre de Dayron Martín fue mencionado y la influencer lo negó rotundamente, pero ahora fue el mismo salsero quien confirmó todo.

Dayron Martín sí estuvo con Pamela López

El salsero Dayron Martín es un cubano que ha tenido una carrera artística en el Perú, pero hace unos años reside en Miami realizando presentaciones, donde también trabaja al lado de Anelhí Arias, su expareja y madre de sus dos hijas. Ahora, el artista llegó hace unos días al Perú para unas presentaciones y se encontró en medio de la polémica confesión de Christian Cueva.

Ahora, llegó al programa 'Amor y Fuego' donde terminó confesando que sí engañó a Anelhí Arias con Pamela López entre el 2009 y 2010. Al ser consultado, el salsero decidió contar todo sin pelos en la lengua.

"¿Te metiste con Pamela López cuando estabas con Anelhí Arias?", le pregunta Rodrigo, y Dayron responde: "Sí, claro. Tú me preguntas a la yugular y yo te responde".

¿Cómo fue la relación clandestina?

Es así como Dayron Martín señala que nunca tuvo algo formal con Pamela López, ni que estaban enamorados, sino que fueron varios encuentros casuales alrededor de ese tiempo cuando vivía en Trujillo y acompañaba en algunas de las presentaciones del grupo de cumbia donde trabajaba.

"Estábamos separados de cuerpo porque yo viví cuatro años en Trujillo, pero no estábamos separados (¿Cómo te descubrió Anelhí?) El problema es que teníamos amigos en común en Trujillo que sabían de esta situación. Yo de su vida personal (de Pamela López) nunca me enteré de nada, yo ni conocía su familia, ni frecuente su casa, una cosa de momentos, fue cosas fugaces, no fue formalidad", expresó.

Es así como el salsero confirmó que efectivamente estuvo con la popular 'KittyPam' cuando estaba en Trujillo. Además, Anelhí Arias se conectó desde Miami, donde reveló que López seguía buscando a Dayron en los conciertos y que incluso, se metía al departamento de él. Toda esta situación de salidas ocasionales habría ocurrido durante dos años.

De esta manera, Pamela López está en vuelta de nuevo en una polémica ya que siempre negó haberse metido en una relación amorosa o una familia. Ahora, Dayron Martín confirmó que sí estuvo con la ex de Christian Cueva cuando aún estaba con Anelhí Arias durante el 2009 y 2010.