RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

¡Lo cuenta todo!

Dayron Martín confirma que engañó a Anelhí Arias con Pamela López: "Fueron momentos fugaces"

En un medio de TV, Dayron Martín confirmó que tuvo amorío con Pamela López en Trujillo cuando aún estaba en una relación con Anelhí Arias.

Dayron Martín confirma que engañó a Anelhí Arias con Pamela López
Dayron Martín confirma que engañó a Anelhí Arias con Pamela López (Composición Karibeña)
03/02/2026

Hace unos días, Christian Cueva reveló una lista de hombres casados que habrían estado con Pamela López. Es así como el nombre de Dayron Martín fue mencionado y la influencer lo negó rotundamente, pero ahora fue el mismo salsero quien confirmó todo. 

Dayron Martín sí estuvo con Pamela López

El salsero Dayron Martín es un cubano que ha tenido una carrera artística en el Perú, pero hace unos años reside en Miami realizando presentaciones, donde también trabaja al lado de Anelhí Arias, su expareja y madre de sus dos hijas. Ahora, el artista llegó hace unos días al Perú para unas presentaciones y se encontró en medio de la polémica confesión de Christian Cueva

Ahora, llegó al programa 'Amor y Fuego' donde terminó confesando que sí engañó a Anelhí Arias con Pamela López entre el 2009 y 2010. Al ser consultado, el salsero decidió contar todo sin pelos en la lengua. 

"¿Te metiste con Pamela López cuando estabas con Anelhí Arias?", le pregunta Rodrigo, y Dayron responde: "Sí, claro. Tú me preguntas a la yugular y yo te responde".

@josepastord #greenscreen Esto confirmó!!!😨🔥💥Ig:josepastord💥 #pamelalopez #peruanos #fyp ♬ sonido original - JOSS

Pamela López responde a los audios de su examiga Selene con Christian Cueva: "No me importa"
Lee también

Pamela López responde a los audios de su examiga Selene con Christian Cueva: "No me importa"

¿Cómo fue la relación clandestina?

Es así como Dayron Martín señala que nunca tuvo algo formal con Pamela López, ni que estaban enamorados, sino que fueron varios encuentros casuales alrededor de ese tiempo cuando vivía en Trujillo y acompañaba en algunas de las presentaciones del grupo de cumbia donde trabajaba. 

"Estábamos separados de cuerpo porque yo viví cuatro años en Trujillo, pero no estábamos separados (¿Cómo te descubrió Anelhí?) El problema es que teníamos amigos en común en Trujillo que sabían de esta situación. Yo de su vida personal (de Pamela López) nunca me enteré de nada, yo ni conocía su familia, ni frecuente su casa, una cosa de momentos, fue cosas fugaces, no fue formalidad", expresó. 

Es así como el salsero confirmó que efectivamente estuvo con la popular 'KittyPam' cuando estaba en Trujillo. Además, Anelhí Arias se conectó desde Miami, donde reveló que López seguía buscando a Dayron en los conciertos y que incluso, se metía al departamento de él. Toda esta situación de salidas ocasionales habría ocurrido durante dos años. 

Hijos de Samahara Lobatón podrían ir a un albergue tras denuncia: "Si no puede brindar una crianza sana"
Lee también

Hijos de Samahara Lobatón podrían ir a un albergue tras denuncia: "Si no puede brindar una crianza sana"

De esta manera, Pamela López está en vuelta de nuevo en una polémica ya que siempre negó haberse metido en una relación amorosa o una familia. Ahora, Dayron Martín confirmó que sí estuvo con la ex de Christian Cueva cuando aún estaba con Anelhí Arias durante el 2009 y 2010.

Temas relacionados Anelhí Arias Dayron Martin engaño Pamela Lopez

Siga leyendo

Lo Más leído

¡Fuerzas! Falleció la madre de Pedro Gallese, Tatiana Quiroz, según informó Deportivo Cali

Christian Cueva sobre pedido de S/64 mil de pensión de Pamela López: "Asumiré, pero todo tiene un límite"

Edwin Guerrero revela el sueldo de los integrantes de Corazón Serrano ¿Cuánto ganan?

Famosa tiktoker fue secuestrada y conmociona las redes sociales: video capta el preciso momento

Yarita Lizeth se confiesa en pleno concierto y admite que es celosa con Alejandro Páucar: "Tengo miedo a perderte"

últimas noticias
Karibeña