Pamela López responde a los audios de su examiga Selene con Christian Cueva: "No me importa"

Hace unos días, se viralizó unos audios donde una examiga de Pamela López la habría delatado y traicionado contando sobre su pasado antes y después de Christian Cueva. Es así como la influencer salió a responder con todo negando que la joven haya estado en su círculo cercano.

Pamela López responde a su examiga

En una entrevista con Pamela López, decidió escuchar los audios de su examiga Selene Cucat donde conversa con Christian Cueva. Tras escuchar aquellos audios, la influencer deja en claro que no tuvo una amistad cercana con ella, sino que fue algo circunstancial.

"Nunca ha sido mi mejor amiga, aprovecho a mandar saludo a mis mejores amigas allá en España y a mi otra amiga de Trujillo, las otras son amigas circunstanciales jajaja ah no quítamela", expresó al seguir escuchando lo que decía en los audios.

Sobre lo que dijo de Tenchy

Así mismo, estuvo respondiendo sobre lo que dijo de Tenchy Ugaz y deja en claro que no tiene nada que ver con ella. Ya que no es mencionada, y tendría que Ugaz enfrentar a su examiga de manera independiente.

"Es un tema entre él y Tenchy, yo no tengo nada que ver, las personas correspondientes hay que hablarlo con pruebas y que arreglen sus problemas. Yo, mis problemas son con el padre de mis hijos, el resto no me importa, no me suma, no tengo que hablar ni bien ni mal, mi entorno es lo que me importa", agregó.

Incluso, el periodista le comentan que en el audio señalan que su vida cambió gracias a Christian Cueva, Pamela López lo confirma, pero señala que no fue para bien. Aunque ahora se ha convertido en una mujer fuerte por todo lo que vivió.

"Sí, eso tienes razón, mi vida cambió muchísimo para mal, pero también para bien. Hoy en día gracias a tus infidelidades y faltas de respeto, todo lo que me has hecho vivir durante trece años, hoy me ha convertido en la mujer que soy que no está dispuesta a pisotearse por nada", señaló.

De esta manera, Pamela López minimiza las declaraciones de su examiga Selene Cucat y señala que solo es alguien que estuvo circunstancial en su vida. Así mismo, minimiza sus declaraciones y que las personas que son mencionadas en el audio, son las únicas que pueden actuar contra ellos legalmente, ya que no puede ella al no ser mencionada por nombre y apellido.