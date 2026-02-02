Amiga de Pamela López la delataría sobre su relación con Tenchy Ugaz: "Sabemos cómo ha sido"

Hace unos días, Christian Cueva compartió un mensaje donde señalaría a las personas que Pamela López habría estado involucrada anteriormente y con hombres casados. Ante esto, la influencer lo negó por completo, pero ahora una amiga íntima de varios años la habría delatado.
¿Amiga confirmó relación de López con Tenchy?
El programa 'Amor y Fuego' compartió unos audios que se viralizaron por las redes sociales donde se escucha una conversación que sería de Christian Cueva con la amiga de Pamela López, Selene Cucat. Esta señora conoció a la 'KittyPam' desde antes de su relación con el pelotero y ha estado con ella aún tras su separación tras escándalo.
Ahora, Selene Cucat se habría peleado con la influencer por diversas razones y habría tenido comunicación con el 'Aladino'. Es así como ahora, ha salido a la luz una conversación donde ella la delata sobre su pasado con Tenchy Ugaz.
"Hasta el mismo Tenchy sale hablar que 'no, es mi amiga' por favor", dice Cueva, y la amiga responde: "Eso es mentira (entonces pues Selena) y eso sabemos quienes la conocemos porque yo también le he dicho 'Pamela no te hagas y no hables cosas que no son porque anteriormente tú has tenido vida antes de Christian, sabemos cómo ha sido, sabemos que nos hemos chupado todo Lima, todo Trujillo porque hemos salido".
Se peleó con Pamela por Paul Michael
En otro momento de la conversación, la amiga de López señaló que cortó comunicación con ella porque no le agradaba su relación con Paul Michael. Es así como lo habría botado en más de una ocasión a él.
"Yo me he peleado varias veces con ella por ese tema y ya la última pelea fue por ese mequetrefe que tiene al lado ahorita, te juro por Dios que no lo aguanto, no puedo ni estar 5 minutos al lado de ese tipo porque no lo tolero. En dos oportunidades hemos estado los dos, una lo boté y la segunda le dije 'yo no hablo más contigo ni con ese'. No me meto más porque me dijo: 'Total es mi cu..., es mi vida... no te metas'", dijo.
De esta manera, Selene Cucat habría tenido una larga amistad con Pamela López desde que tenían 20 años y andaban en fiestas, incluso antes de conocer a Christian Cueva donde supuestamente habría conocido y tenido algo con Tenchy Ugaz. Ahora, se habrían peleado producto de su relación con Paul Michael.