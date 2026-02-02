Xiomy Kanashiro se quiebra al anunciar una pérdida en su familia: "Con mucho dolor, te digo adiós"

Xiomy Kanashiro atraviesa un momento personal difícil y decidió compartir en redes la tristeza que siente tras la muerte de Moana, su perrita de nueve años. Con un mensaje emotivo y tras varios días de ausencia digital, la influencer mostró un lado vulnerable que conmovió a sus seguidores.

Xiomy Kanashiro se despide de su perrita Moana

La noticia sorprendió a sus seguidores, quienes notaron su ausencia en redes antes de que Xiomy Kanashiro confirmara la pérdida. La influencer publicó un emotivo carrusel de fotos junto a Moana, con una dedicatoria en la que recordó los nueve años compartidos y agradeció cada momento vivido.

"Con mucho dolor, hoy te digo adiós. Moana estuviste conmigo nueve años y solo me queda agradecerte por cada anécdota juntas. A mis 18 años nos fuimos a vivir solas y solo tú estuviste conmigo en ese momento, algo que jamás olvidaré", escribió, dejando en evidencia la importancia que tuvo la perrita en su vida personal y emocional.

Horas después, la influencer reapareció con un video en el que, visiblemente afectada y con la voz entrecortada, explicó por qué decidió mantenerse en silencio durante los últimos días. Kanashiro confesó que no se sentía con la fortaleza necesaria para responder mensajes, incluso de personas muy cercanas.

"Como lo puse en mis estados, no han sido unos buenos días para mí. No he querido contestar, a pesar de que me han escrito personas muy cercanas como mi familia, mis mejores amigos, mis amistades...", expresó, evidenciando lo complicado que fue procesar la pérdida.

Moana falleció tras sufrir un infarto

En el mismo testimonio, Xiomy Kanashiro relató cómo ocurrieron los hechos que derivaron en la muerte de su mascota. Según explicó, Moana padecía problemas cardíacos desde hace algún tiempo y recibía tratamiento para controlar su condición. La influencer detalló que el deceso se produjo de manera repentina durante la noche del viernes.

"Como pueden saber, el día viernes, más o menos a las diez u once de la noche, falleció mi perrita Moana. Ella ya tenía nueve añitos. Para todos los que la querían, saben que Moana llegó a mi vida a los diecisiete para dieciocho años", comentó entre lágrimas.

Kanashiro también reveló que su perrita había sufrido episodios previos relacionados con su corazón.

"En realidad, para comentarles lo que le había pasado a Moanita, fue que ella ya tenía el corazón muy grande. Moana tomaba Omega, pastillitas para el corazón. Básicamente, lo que le dio fue un infarto. De hecho, ya había tenido dos pre-infartos", explicó conmovida.

Uno de los momentos más dolorosos que recordó fue cuando regresó a casa y comprendió que su perrita ya no estaba con vida.

"Cuando llegué, ya mi hermana estaba tranquila y pensé que ya todo estaba solucionado, pero cuando entro, veo la cara de mi mamá y dije: 'No puede ser'. Moanita ya no estaba. Llegué a despedirme", relató, describiendo la escena que marcó su despedida definitiva.

Pese al profundo dolor que enfrenta, Xiomy Kanashiro agradeció las muestras de apoyo y cariño que recibió de sus seguidores tras compartir su testimonio. La influencer pidió comprensión por su silencio y explicó que necesitaba tiempo para asimilar una pérdida que llegó de manera inesperada.

En conclusión, el mensaje de Xiomy Kanashiro conmovió a miles de seguidores, quienes no dudaron en enviarle palabras de aliento, demostrando que el vínculo con una mascota puede dejar una huella tan profunda como la de cualquier ser querido.