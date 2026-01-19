"Lo destrozó todo": Video capta explosión contra bus de Armonía 10 de Walther Lozada en Trujillo

La inseguridad ciudadana golpea nuevamente a la industria musical en el Perú. Esta vez, la agrupación Armonía 10 de Walther Lozada fue blanco de un ataque en la ciudad de Trujillo. Tras la detonación de un artefacto explosivo contra el bus de la orquesta, uno de los choferes brindó un impactante testimonio sobre los momentos que vivieron.

Ataque contra bus de Armonía 10 de Walther Lozada

Trujillo volvió a ser escenario de la violencia, esta madrugada, un artefacto explosivo detonó contra el bus de la emblemática orquesta de cumbia Armonía 10 de Walther Lozada, dejando graves daños materiales. El ataque, registrado en un impactante video, generó conmoción en la industria musical, un sector que una vez más se ve afectado.

En entrevista para Exitosa, uno de los conductores del bus de la agrupación, Carlos Sotero, relató los momentos de angustia vividos durante el atentado. El estallido se registró aproximadamente a las 2:30 a.m., mientras los miembros de la orquesta Armonía 10 de Walther Lozada cumplían con su presentación en la discoteca Monasterio, ubicada en la zona de El Golf, Trujillo.

Según relató Carlos Sotero, el evento había iniciado pasada la 1 de la mañana, lo que permitió que la mayoría de los integrantes estuvieran fuera del vehículo al momento de la explosión. Sin embargo, los dos conductores de la unidad se encontraban descansando dentro del bus, ya que debían prepararse para el viaje de retorno hacia Lima inmediatamente después del show.

"Escuchamos la explosión y todo se paralizó. Al bajarnos, nos dimos con la sorpresa de que la dinamita que pusieron nos había destrozado todo", declaró el conductor visiblemente conmovido.

Afortunadamente, no se registraron víctimas fatales, aunque el segundo conductor resultó levemente herido por el impacto de los vidrios. "Mi compañero descansaba al costado de una luna que reventó; le cayeron esquirlas, pero ya está siendo atendido", explicó Carlos Sotero.

Daños materiales

Las imágenes del video muestran el estado en el que quedó el bus tras la detonación. Se pudo evidenciar que los daños son considerables: ventanas rotas, carrocería abollada y partes del vehículo totalmente destrozadas.

"La dinamita destrozó todo. Es un gasto enorme el que se va a tener que hacer ahora por todo el daño causado", señaló el conductor

Este atentado no es un hecho aislado para la orquesta de Armonía 10 de Walther Lozada. Durante la entrevista, se recordó que el año pasado sufrieron un ataque a balazos en la calle Dominicos, en Lima. "A Dios gracias no pasó nada, pero esto ya es constante", lamentó el trabajador.

A pesar de que el conductor afirmó no haber tenido conocimiento directo de cartas extorsivas recientes en Trujillo, el contexto regional sugiere una presión constante de bandas criminales hacia el sector artístico. Como consecuencia inmediata del ataque, la orquesta se vio obligada a cancelar su próxima presentación, un evento programado para el 20 de enero en Pampas de Huancavelica.

Finalmente, Carlos Sotero hizo un llamado urgente a la Policía Nacional y a las autoridades centrales: "Pedimos que se vea lo que está pasando y se trate de solucionar esta delincuencia para tener un Trujillo y un Perú mejor".

De esta manera, el caso de Armonía 10 de Walther Lozada pone nuevamente en evidencia la vulnerabilidad de las agrupaciones musicales ante la criminalidad organizada, que parece haber tomado las calles de Trujillo a pesar de los esfuerzos declarativos del Gobierno por frenar la inseguridad ciudadana.