Armonía 10 de Walther Lozada presentó a sus nuevos integrantes en 'Ke Rica Mañana': "Estamos contentos"

La familia de Armonía 10 de Walther Lozada sigue creciendo. La popular agrupación llegó al programa 'Ke Rica Mañana' para presentar oficialmente a sus nuevas voces: Jou Mendoza y Aníbal Reyes, quienes se suman a la delantera musical que hace bailar al Perú entero.

Armonía 10 de Walther Lozada presenta a sus nuevas voces

La cumbia sigue más viva que nunca. La agrupación Armonía 10 de Walther Lozada estuvo en 'Ke Rica Mañana' de Radio Karibeña para presentar a sus nuevos integrantes: Jou Mendoza y Aníbal Reyes, quien marca su esperado regreso a la orquesta después de 13 años.

Con la conducción de Leysi Suárez y Roly Javier, el grupo fue recibido entre aplausos y buena vibra. El cantante Dani Delgado abrió la entrevista mostrando su entusiasmo por estar en Radio Karibeña y agradeció la oportunidad de compartir con el público, destacando el cariño con el que fueron recibidos.

El animador Yefri Chunga fue el encargado de presentar oficialmente a las nuevas voces de la agrupación, mostrando orgullo por esta nueva etapa. Acto seguido, invitó al escenario a Jou Mendoza, quien sorprendió al público interpretando un fragmento de una reconocida canción de la orquesta.

"¿De dónde eres tú, piurano, chiclayano?", le preguntó Leysi. "Chiclayano", respondió Jou con emoción. La conductora no perdió la oportunidad para bromear y le lanzó una divertida pregunta: "¿Cómo estás? ¿Soltero, comprometido o endeudado?". Entre risas, Jou respondió: "Enamorado de la vida".

Luego llegó el turno del esperado regreso de Aníbal Reyes, quien vuelve a Armonía 10 después de 13 años. La agrupación lo recibió con gran cariño, recordando los años en que su voz marcó la historia del grupo.

"Es la nueva, la reciente voz. El retorno a casa después de trece años. Aníbal Reyes vuelve a casa", anunció Yefri. "¿Dónde estuviste todo este tiempo?", preguntó Leysi. "Veraneando un poquito por ahí", respondió entre carcajadas el cantante, que luego explicó: "Estoy con casaca porque recién hoy me entregaron los uniformes".

El artista también recordó uno de los temas más queridos por el público y cantó un fragmento de "No Puedo Más". Leysi quedó impactada con su voz. El momento estuvo lleno de nostalgia y emoción.

"No puedo más, la soledad me va a matar, qué tonto fui dejarte ir, yo sin tu amor no soy feliz", interpretó Aníbal. Leysi, sorprendida, le dijo: "Oye, estás igualito como hace trece años, tu voz no ha cambiado nada".

Contentos y conscientes de la realidad del país

El cantante Dani Delgado aprovechó para agradecer el cariño del público y destacar los logros del grupo. Resaltó que Armonía 10 de Walther Lozada sigue firme, llevando su música con humildad y mucho esfuerzo dentro y fuera del país.

"Estamos contentos, Leysi, de pertenecer a esta agrupación, este gran proyecto que hicieron los hermanos Lozada. En estos tres años hemos recorrido todo el Perú, estuvimos en Europa y el próximo año ya estamos yendo a Estados Unidos", contó con orgullo.

Dani también habló sobre los retos que enfrentan los músicos en medio de la situación actual del país, recordando el ataque a Agua Marina. Comentó que, pese a las dificultades, siguen trabajando con pasión y llevando alegría a su público en cada presentación.

"Lamentablemente, es algo que lo estamos viviendo todos, lo que ha pasado con nuestros hermanos musicales de Agua Marina ha sido algo que ya ha rebalsado la gota del vaso, en realidad... Solo le pedimos a Dios que nos cuide porque no tenemos protección humana, solo divina. Tenemos familia que nos espera en casa", señaló con sentimiento.

Para cerrar con broche de oro, Yefri Chunga rindió un emotivo homenaje al recordado Walther Lozada, fundador de la agrupación. Destacó su talento, creatividad y el legado musical que dejó en cada una de las canciones que hoy siguen emocionando al público.

En conclusión, Armonía 10 de Walther Lozada presentó en 'Ke Rica Mañana' a dos nuevas voces: Jou Mendoza y Aníbal Reyes. Con el cariño del público y la herencia del inolvidable de Walther Lozada sigue conquistando corazones y demostrando por qué es una de las agrupaciones más queridas del Perú.