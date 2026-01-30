¿Se casan? Xiomy Kanashiro aclara si Jefferson Farfán le pidió matrimonio en Punta Cana: "Ay..."

Xiomy Kanashiro y Jefferson Farfán despertaron rumores de compromiso tras su romántico viaje a Punta Cana, donde celebraron el cumpleaños número 29 de la bailarina. Las imágenes del paseo por el Caribe, junto a la familia del exfutbolista, hicieron pensar que la pedida de mano estaba cerca. Sin embargo, al regresar al Perú, la 'Chinita' decidió romper su silencio y aclarar si realmente hubo o no propuesta.

¿Farfán le pidió la mano a Xiomy en su viaje a Punta Cana?

Recién llegada de Punta Cana, bien bronceada y lista para volver a la rutina, Xiomy Kanashiro fue abordada por las cámaras de "Arriba mi gente", donde contó detalles de este viaje especial que realizó junto a Jefferson Farfán y los hijos mayores del exfutbolista.

La escapada por su cumpleaños generó todo tipo de comentarios en redes sociales, pues el destino, las celebraciones y la cercanía familiar hicieron pensar en un posible compromiso. Sin embargo, Xiomy se encargó de explicar cómo vivió esos días y dejó en claro que fue un viaje lleno de cariño, unión y descanso.

"Lindo. Todo súper bien, chicos. Con toda la familia de Jefferson también. Sí, la pasamos muy bien. Un cumpleaños distinto porque la mayoría de mis cumpleaños también los he pasado trabajando. Así que este es un cumpleaños distinto en familia y todo lindo. Y ahora otra vez a trabajar", contó la bailarina.

Además, Xiomy respondió a los comentarios que aseguraban que Jefferson Farfán había cubierto todos los gastos del viaje. Con mucha naturalidad, dejó claro que ella también aporta y que ambos se esfuerzan por disfrutar de sus momentos juntos.

"Sí, podría ser de él también, o yo también trabajo, me saco la michi, quién él no puede regalarse un viaje. Claro, pues. Me merecía un buen cumpleaños", señaló con una sonrisa.

Pero la gran pregunta seguía en el aire: ¿hubo o no pedida de mano? Y aunque muchos aseguraban que este viaje era la antesala del compromiso, Xiomy mostró su mano sin anillo y respondió con picardía.

"Ay (todavía) ay, ay", dijo mientras subía las escaleras, dejando en claro que, por ahora, no hay matrimonio confirmado.

Jefferson Farfán aún no le pide la mano a Xiomy Kanashiro. ¿La estará haciendo larga? Sin duda, ella está legalmente soltera y así se declaró durante una presentación en vivo, lo que desató confusión entre sus seguidores. Sin embargo, la bailarina aclaró que se trata solo de un tema laboral, pero que fuera de él la historia es diferente.

"¿Sabes qué es lo que pasa, loquito? Que todas las chicas de Kanomy Band estamos solteras en el escenario, porque así dice el contrato. Bajando, cambia la cosa", comentó divertida.

Su relación con la familia de Farfán y el cariño con su suegra

Otro tema que llamó la atención fue su cercanía con la familia de Jefferson Farfán, especialmente con su suegra, luego de que se difundieran imágenes donde se les veía compartiendo momentos familiares. Xiomy dejó en claro que no necesita dar explicaciones sobre su relación con la madre del exfutbolista, pues el cariño entre ellas es sincero y mutuo.

"Yo no tengo nada que explicar a la gente. Mi suegra sabe lo mucho que yo la quiero y con eso me basta. (¿El cariño es mutuo?) Por supuesto", respondió con firmeza.

Las fotografías compartidas en redes sociales durante Año Nuevo y celebraciones familiares reforzaron la imagen de unión y buena relación entre Xiomy y la familia Farfán. Esto ha sido bien recibido por sus seguidores.

En conclusión, por ahora, Xiomy Kanashiro y Jefferson Farfán continúan disfrutando de su romance sin apuros, enfocados en su trabajo y en compartir tiempo con la familia. Aunque los rumores de boda siguen creciendo, la pareja prefiere vivir su relación con calma, dejando que el tiempo marque el momento perfecto para dar el siguiente gran paso.