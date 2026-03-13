Tula Rodríguez revela el duro proceso de recuperación de su hija tras cirugía: "Tres semanas solo líquidos"

Tula Rodríguez volvió a hablar sobre la salud de su hija Valentina Carmona, quien hace unos días pasó por una delicada operación. La joven de 17 años se sometió a esta cirugía para corregir una asimetría facial, algo que madre e hija venían evaluando desde hace bastante tiempo.

Aunque la operación fue exitosa, la conductora confesó que el proceso de recuperación es fuerte y todavía la tiene muy sensible. En conversación con el programa "Más Espectáculos", Tula explicó cómo vienen afrontando esta etapa.

Tula Rodríguez da detalles de la recuperación de su hija

En una entrevista con "Más Espectáculos", la conductora Tula Rodríguez reveló que el proceso de recuperación de su hija Valentina Carmona tras la operación no es nada sencillo. Valentina deberá seguir varias semanas de cuidados y una dieta muy estricta mientras su mandíbula termina de recuperarse.

Tula explicó que los primeros días han sido los más difíciles para su hija. A pesar de todo, la conductora se mostró confiada en la fortaleza de su hija y aseguró que siempre ha demostrado ser una joven muy fuerte frente a los retos.

"Todavía tres semanas (ingiriendo) solamente líquidos, después tres semanas de papillas, terapias... Es súper fuerte. Pero bueno, no hay nada que mi hija no lo haya pasado y no hay nada que no haya logrado hasta ahora", señaló la actriz.

Durante la entrevista, Tula también reveló que la decisión de operarse no fue sencilla para Valentina. De hecho, en un momento la joven pensó en no hacerlo por miedo. Sin embargo, con el paso de los meses la joven volvió a pensarlo y finalmente decidió realizar la operación. Según Tula, se trató de una intervención complicada, pero necesaria.

"Era algo que habíamos ya planeado mucho tiempo y hubo un momento en que ella me dijo: 'Mamá, ya no quiero, tengo miedo'. En noviembre o en octubre me dijo: 'Mamá, quiero hacerla'. Y le dije: '¿Estás segura?'. Porque igual es súper invasiva, no voy a dar detalles, pero hay ruptura de mandíbula, es bien potente. Y ya, la hicimos, pero tengo todavía todo a flor de piel", contó.

@ameg_pe 12.03.26 | Tula Rodríguez revela el duro proceso de recuperación de su hija tras cirugía y confirma que se irá del Perú. Fuente: Más Espectáculos ♬ sonido original - rizitop🇵🇪

Más allá del duro proceso de recuperación, Tula aseguró que se siente muy orgullosa de la forma en que su hija está enfrentando esta etapa. La conductora no dudó en destacar el carácter fuerte de Valentina. Para Tula, su hija se está convirtiendo poco a poco en una mujer fuerte que siempre le deja grandes lecciones de vida.

"Ella me demuestra de verdad que es tan potente, que es tan fuerte", comentó. "Ya es una mujer súper valiente y definitivamente salió a su papá. De verdad que sí, te deja una gran lección siempre. Val es una niña buena que de verdad, le ha tocado y seguramente le seguirán tocando situaciones complicadas", dijo.

Tula confirma que Valentina se irá del Perú

Además de hablar de la operación, Tula confirmó que su hija pronto dejará el Perú para comenzar sus estudios universitarios en el extranjero. La conductora contó que ya tienen todo preparado, aunque prefirió no revelar la fecha exacta del viaje. También confesó que aceptar este momento no es fácil para una madre.

"Se va del país, todavía no puedo decir la fecha, pero sí, se me va", comentó. "El cordón umbilical nunca se rompe, pero sí se aleja, siempre vamos a estar conectadas, no importa cuántos kilómetros, ella siempre será mi bebé", afirmó.

Para acompañarla en esta nueva etapa, Tula decidió viajar con Valentina para ayudarla a instalarse en su nuevo hogar. La actriz contó que intentará estar el mayor tiempo posible con ella antes de regresar a sus compromisos laborales. Incluso adelantó que aprovechará para tomarse un descanso después de terminar sus proyectos en televisión.

"Me voy con ella, intentaré estar yendo todo el tiempo posible, pero también tengo que trabajar", explicó. "Después de la novela creo que me merezco un mesecito para estar con ella", señaló.

En conclusión, Tula Rodríguez atraviesa un momento lleno de emociones al acompañar la recuperación de su hija Valentina tras una compleja cirugía y, al mismo tiempo, prepararse para verla iniciar una nueva etapa de su vida en el extranjero. Aunque el proceso no ha sido fácil, la conductora se mostró orgullosa de la valentía de su hija y aseguró que estará a su lado en cada paso.