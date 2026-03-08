Hija de Tula Rodríguez reaparece tras tercera operación y agradece el apoyo: "Estoy en proceso de recuperación"

Tula Rodríguez vivió momentos de tensión al acompañar a su hija Valentina en una nueva intervención quirúrgica. La joven, fruto de su relación con el fallecido empresario Javier Carmona, fue sometida a una tercera operación por un problema en el oído. Tras la cirugía, Valentina reapareció en redes sociales para agradecer mensajes de apoyo.

Hija de Tula Rodríguez agradece mensajes tras cirugía

Tras la intervención, Valentina decidió pronunciarse públicamente y enviar un mensaje de gratitud a todas las personas que se preocuparon por su salud. La adolescente explicó que recibió numerosas muestras de cariño durante las horas que permaneció en sala de operaciones.

"Hola a todos. Quiero darles las gracias por sus tan lindos mensajes, buenos deseos y oraciones. Mi mamá me contó que muchas personas la acompañaron con sus comentarios mientras yo estaba en sala de operación", escribió.

Aunque evitó profundizar en los detalles médicos de la intervención, la joven aseguró que atraviesa el proceso de recuperación con optimismo. En su publicación también expresó su deseo de mejorar pronto y continuar con su rutina habitual.

"Gracias de corazón por tanto cariño. Estoy en proceso de recuperación y espero que pase todo pronto. Que Dios los bendiga siempre", añadió.

El mensaje generó múltiples reacciones entre los seguidores de la familia, quienes dejaron nuevos comentarios de apoyo y celebraron que la intervención haya concluido satisfactoriamente.

Tula Rodríguez evita revelar detalles de la operación

Por su parte, Tula Rodríguez optó por mantener la discreción respecto al procedimiento médico de su hija. La conductora explicó que cualquier información sobre la cirugía depende exclusivamente de la decisión de la propia Valentina.

"Los detalles de la operación, que muchos me preguntan, como entenderán, tienen que ser completamente autorizados por Vale. Pero bueno, gracias. Ya me toca grabar", señaló.

Antes de que la adolescente ingresara al quirófano, la actriz de la telenovela Los Otros Concha 2 también compartió un emotivo mensaje en el que destacó la fortaleza de su hija frente a este proceso médico.

"No hay forma de explicar lo fuerte que es... es una niña valiente, llena de luz. La amo con todo mi corazón y hoy más que nunca abrazo la fe, creyendo que todo saldrá bien", escribió.

Las palabras de la presentadora reflejaron el momento de tensión que vivió la familia durante la intervención, así como la confianza que mantiene en la recuperación de la adolescente.

La tercera intervención quirúrgica de Valentina marcó un momento de preocupación para Tula Rodríguez y su familia, pero también evidenció el fuerte apoyo que reciben de parte del público. El mensaje de agradecimiento de la joven dejó ver el cariño que ha recibido durante este proceso y la esperanza con la que afronta su recuperación.