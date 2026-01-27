Tula Rodríguez indignada tras rumor sobre su muerte: "¡Cuál es su necesidad!"

Tula Rodríguez vivió un momento incómodo y preocupante luego de que en redes sociales circulara un falso rumor sobre su supuesta muerte. La conductora no dudó en salir al frente para desmentir la información y expresar su indignación, pidiendo a sus seguidores no creer ni compartir noticias falsas que solo generan miedo y confusión.

Tula Rodríguez aclara los rumores de su supuesta muerte

Tula Rodríguez contó que una seguidora le envió el enlace de una página web donde aseguraban que había sido encontrada sin vida junto a su perrita. Al ver la gravedad del contenido, la conductora decidió pronunciarse de inmediato para aclarar la situación y evitar que la mentira se siga difundiendo.

"Hay noticias tan feas. Aquí estoy vivita y coleando", escribió Tula en sus historias de Instagram, dejando en claro que se encontraba bien y muy sorprendida por la irresponsabilidad de algunas páginas.

26.01.26 | Tula Rodríguez indignada tras rumor sobre su muerte. Fuente: Instagram de Tula Rodríguez pic.twitter.com/NXdIJeoSpf — @ghelanma (@ghelanma) January 27, 2026

Visiblemente molesta, la conductora explicó que no solo la dieron por muerta, sino que también involucraron a su mascota en esta historia falsa. Para ella, este tipo de publicaciones cruzan todos los límites, ya que no miden el impacto emocional que pueden causar en las personas y sus familias.

"Hay una página que me ha matado y dice que he aparecido muerta con mi perrita al lado. No se crean todo lo que hay en las páginas, no se crean las cochinadas que dicen. De verdad hay que tener el cerebro torcido para botar esas noticias. Ay, qué feo. ¡Cuál es su necesidad! No sigan páginas de miércoles, no sigan por favor", expresó con evidente indignación.

Tula remarcó que este tipo de noticias falsas no solo buscan generar visitas y clics, sino que también pueden causar angustia, preocupación y hasta pánico en los seguidores. En ese sentido, pidió a sus seguidores ser más responsables con lo que consumen y comparten en redes sociales, recordando que no todo lo que aparece en internet es real y que siempre se debe verificar la información.

Tula Rodríguez comparte noticia falsa de su supuesta muerte. (Instagram)

La conductora también mostró que en la publicación aseguraban que América Televisión había confirmado su fallecimiento, algo que desmintió de inmediato. Para ella, usar el nombre de un canal para darle "credibilidad" a una mentira es algo muy grave y peligroso.

Bromea con lo sucedido

Pese a la molestia inicial, Tula no perdió su característico sentido del humor y decidió tomar la situación con ironía. En un mensaje dirigido a su hija, bromeó sobre el tema y sacó más de una carcajada entre sus seguidores.

"Aviso que si estoy muerta también mueren mis deudas. A todos los bancos que les debo, me he muerto m***. Valentina, hija, tampoco te voy a dar plata. Adiós", dijo en tono divertido, demostrando que, a pesar del mal momento, mantiene su buen ánimo.

26.01.26 | Tula Rodríguez bromea tras desmentir rumor de su supuesta muerte. Fuente: Instagram de Tula Rodríguez pic.twitter.com/pRfFxBZ0xc — @ghelanma (@ghelanma) January 27, 2026

En conclusión, con este contundente pronunciamiento, Tula Rodríguez dejó claro que está más viva que nunca y con la energía de siempre. Además, hizo un llamado a no seguir páginas que difunden mentiras y a ser más responsables con la información que se comparte. Una vez más, la conductora demostró que el buen humor y la sinceridad son sus mejores aliados frente a la desinformación.