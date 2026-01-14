Tula Rodríguez reflexiona tras agresión de Bryan Torres a Samahara Lobatón: "Tenemos que trabajar el tema emocional"

El caso que involucra a Samahara Lobatón y al cantante Bryan Torres sigue generando alarma e indignación en el espectáculo peruano. La difusión de un video que evidenciaría una agresión física contra la influencer desató reacciones en redes y en programas de televisión, donde figuras como Tula Rodríguez, quien expresó su preocupación.

Tula Rodríguez cuestiona que Samahara continúe con su agresor

Tula Rodríguez no ocultó su indignación al conocer que Samahara Lobatón y Bryan Torres seguirían juntos pese a la presunta agresión. A través de un extenso mensaje en sus redes sociales, la actriz y conductora decidió alzar su voz, dejando en claro que no tenía intención de ver el video, pero sí de reflexionar sobre lo ocurrido desde su rol de madre.

"Como mamá digo Dios mío, ¿qué está pasando en la cabeza de alguien? Tiene que estar carente de muchas cosas para encima continuar con el agresor. No, no la quiero juzgar, no soy quien para juzgarla, cada uno vive su vida como mejor le parezca, evidentemente ahí hay un problema", expresó.

Rodríguez insistió en que situaciones como esta evidencian la necesidad de trabajar la salud emocional de las mujeres desde edades tempranas, así como reforzar el amor propio y la autoestima. En ese sentido, remarcó que acudir a un profesional no debería verse como algo negativo, sino como una herramienta clave para romper círculos de violencia.

"Mujeres, tenemos que trabajar en el tema emocional, ir al psicólogo, trabajar en nuestras hijas para que se amen tanto y no permitan que nadie las lastime", añadió, dejando un mensaje directo y preventivo para sus seguidoras.

@rkt696 Tula Rodríguez reflexiona tras agresión de Bryan Torres a Samahara Lobatón ♬ sonido original - rkt696

Micheille Soifer se solidariza con Samahara Lobatón

Durante la emisión del programa Arriba Mi Gente, el caso fue ampliamente comentado por los conductores e invitados. En ese contexto, Micheille Soifer tomó la palabra y sorprendió al revelar que vivió una experiencia similar en el pasado, lo que le permitió identificarse con la actitud que ha mostrado Samahara frente a la denuncia pública de la agresión.

"Yo he vivido en algún momento una vida así y cuando ella estuvo en el set yo me vi reflejada porque me di cuenta de las actitudes que ella tenía y supe reconocer qué era lo que ella estaba pasando por su cabeza. Ella estaba tratando de apañar una situación de no hacerla pública por vergüenza", explicó la cantante y actriz.

Soifer sostuvo que, desde su perspectiva, Samahara habría intentado minimizar o esconder lo ocurrido por temor a la exposición mediática y a las consecuencias irreversibles que traería la difusión del video. Según indicó, esa reacción resulta común en mujeres que atraviesan situaciones de violencia y aún no logran romper el círculo.

"Yo veía en ella tratando de justificar y desviar el tema, tratando de que esto no salga a la luz porque si salía a la luz no hay vuelta atrás", sentenció, dejando en claro su preocupación por la integridad emocional y física de la joven.

Las declaraciones de Tula Rodríguez y Micheille Soifer muestran que el caso de Samahara Lobatón va más allá del espectáculo y visibiliza la violencia contra la mujer. Ambas coincidieron en la necesidad de fortalecer la educación emocional, buscar apoyo profesional y educar a futuras generaciones con valores de respeto y empatía.