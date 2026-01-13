Anelhí Arias revela que su hija afronta un delicado estado de salud tras accidente: "Tiene que llevar terapias"

El inicio del 2026 estuvo marcado por la angustia para Anelhí Arias y su familia tras el grave accidente de su hija Luciana Martin ,durante una celebración de Año Nuevo con fuegos artificiales en Estados Unidos. La explosión dejó a la joven con severas lesiones que obligaron a su traslado de urgencia, mientras la familia se enfoca en su recuperación.

Anelhí Arias rompe su silencio tras el accidente de su hija

La gravedad de las heridas obligó a que Luciana fuera operada pocas horas después del accidente. La intervención fue exitosa, aunque la recuperación será larga, situación que llevó a Anhelí Arias a pronunciarse y compartir detalles sobre el estado de salud de su hija.

"Estamos destrozados, solo puedo decirte que fue impactante ver a mi hija tras el accidente, me siento muy triste. Tiene fractura en la mano izquierda; la derecha está con heridas", declaró la ex porrista al diario Trome, dejando ver su preocupación y dolor como madre.

Arias explicó que las lesiones no se limitan a lo visible. La explosión de los pirotécnicos ocasionó otros daños que continúan bajo evaluación médica constante, lo que mantiene a la familia en permanente alerta.

"Sí, tiene quemaduras en las muñecas de ambas manos, pero superficiales, también algunas esquirlas en el cuerpo y rostro. Lo importante es que mi hija está con vida y salió bien de la operación", agregó, intentando aferrarse a los avances positivos en medio de un escenario complejo.

Asimismo, confirmó que Luciana permanecerá hospitalizada mientras los especialistas monitorean su evolución y definen los siguientes pasos del tratamiento, especialmente para garantizar una adecuada recuperación funcional de sus manos.

Certamen de belleza queda en pausa tras el accidente

El accidente también afectó los proyectos de Luciana, ya que deberá someterse a terapias especializadas por las lesiones en las manos. Actualmente recibe tratamiento en el hospital Jackson, en Miami, especializado en cirugías ortopédicas de mano.

En este contexto, uno de los sueños más importantes de la adolescente quedó en suspenso. Debido a su estado de salud y al proceso de rehabilitación que deberá afrontar, Luciana no podrá participar en el certamen Miss Teen Mesoamérica Internacional, programado para marzo y para el cual se venía preparando con entusiasmo.

"No va a participar en el concurso de 'Miss Teen Mesoamérica Internacional', que era su sueño, tiene que llevar terapias. Está en el hospital Jackson, especialista en cirugías ortopédicas de mano", expresó Anelhí Arias, evidenciando la tristeza que implica postergar una meta tan significativa para su hija.

Para Luciana, este certamen representaba una oportunidad de crecimiento personal y proyección internacional, por lo que la noticia resulta especialmente dolorosa en medio de su recuperación.

En conclusión, el accidente de Luciana Martin marcó el inicio del 2026 para Anelhí Arias y su familia. Aunque la joven está estable tras la cirugía, su recuperación será larga y exigirá paciencia y apoyo constante. Por ahora, la familia se centra en lo más importante: la vida y la posibilidad de una recuperación favorable.