Miguel Arce revela que Kurt Villavicencio desapareció dos días tras su rechazo: "Se emborrachó y me echó la culpa"

Miguel Arce volvió a llamar la atención al revelar un episodio ocurrido años atrás con Kurt Villavicencio en el programa 'Hola a todos'. El actor contó que, durante esa etapa, el conductor habría desarrollado sentimientos hacia él, lo que generó un momento incómodo dentro del espacio televisivo.

Miguel Arce cuenta peculiar episodio con "Metiche"

Durante la entrevista, Miguel Arce recordó que mientras trabajaban juntos en el programa matutino se generaron bromas y comentarios sobre una supuesta cercanía entre ambos. Sin embargo, el actor afirmó que todo se trataba de un juego que con el tiempo terminó generando una reacción inesperada en el conductor.

Según su versión, Villavicencio se habría tomado la situación muy en serio, lo que incluso provocó que se ausentara del programa durante algunos días. Arce relató que, al regresar al set, el conductor explicó el motivo de su ausencia frente a los compañeros del espacio.

"Unos dos días no se comunica con nadie y después llega al programa diciendo perdón chicos en verdad estaba muy decepcionado por que Miguel Miguel no me hace caso y necesito ayuda. Este, y me emborraché y me emborraché y tomé y tomé y tomé por el desamor y me usó excusa. Kurt.", contó el exchico reality.

El actor también aclaró que siempre dejó en claro que todo se trataba de una broma y que no existía ninguna intención romántica de su parte. Según explicó, su relación con Villavicencio siempre fue cordial y basada en la amistad.

"Yo siempre le dije Kurtcito aquí como amigos en mí siempre vas a tener un compañero, un amigo, pero pero más allá de eso, más allá de eso. No tiene nada de malo por que si yo lo fuera lo gritaria a los cuatro vientos pero no", señaló.

Las declaraciones del actor rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, donde generaron diversos comentarios entre los usuarios que recordaban aquella etapa de la televisión matutina.

¡Programa de Miguel Arce y Suheyn Cipriani llegó a su fin!

El programa de citas 'Esto sí es amor' se despidió de la pantalla de ATV de manera inesperada tras permanecer apenas un mes al aire. La tarde del viernes 6 de marzo se emitió su última edición, momento en el que sus conductores, aprovecharon para dirigirse a sus seguidores y dedicar unas emotivas palabras de despedida antes de cerrar esta breve etapa televisiva

De esta manera, los conductores Suheyn Cipriani y Miguel Arce se despidieron del público luego de que el espacio sufriera cambios en su horario de transmisión. Estas modificaciones se realizaron tras los bajos niveles de audiencia que el programa venía registrando desde sus primeras emisiones.

El último programa se desarrolló en medio de un ambiente festivo dentro del estudio. Durante la emisión, fue Miguel Arce quien asumió la palabra para anunciar la noticia y dirigirse al público presente y a los televidentes.

"Acabó la primera temporada de Esto sí es amor, duró un mes, estamos contentos con lo que hemos logrado, felices. Esto no es un adiós, esto es un hasta luego", declaró el conductor, intentando transmitir optimismo sobre el futuro del formato.

Las recientes declaraciones de Miguel Arce no solo revivieron un episodio poco conocido de su etapa en la televisión matutina junto a Kurt Villavicencio, sino que también generaron debate en redes sociales. El actor relató la situación con humor y aseguró que siempre dejó claro que solo existía una relación de amistad.