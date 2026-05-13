Pamela López acusa a Christian Cueva de condicionar seguro médico de sus hijos: "Todo se paga"

Christian Cueva generó polémica tras presentar una denuncia contra la madre de Pamela López, a quien acusa de no dejarle ver a sus hijos. La popular 'KittyPam' se enteró del hecho en medio de su participación en 'La Granja VIP' y expresó su indignación desde el aislamiento, reavivando el conflicto familiar.

Pamela López explota en contra de Christian Cueva por denuncia

Christian Cueva anunció que ha iniciado acciones legales contra Betthy Solórzano por presunta violencia psicológica y alienación parental. Además, informó que presentó una nueva propuesta conciliatoria y una demanda de tenencia, en medio de los conflictos legales que mantiene con su expareja Pamela López.

En paralelo, la influencer participa en el reality de convivencia 'La Granja VIP', donde pudo comunicarse con su hija mayor, Fabiana Ríos, y enterarse de los últimos movimientos del padre de sus hijos. Tras ello, expresó su indignación y rechazó las acusaciones en su contra.

"Así como tienes los hue** para irte a repartir por todo Lima, esos mismos necesitas para poder contratar una psicóloga y tratar de llevar terapia a la persona que causé daño y a las personas más indefensas que son mis hijos. Entrar de a poco. No me quieres ver, hijo ¿por qué no me quieres ver?, pero en tu cerebro tu mamá, tu abuela te dice", expresó durante una conversación con Paul Michael.

Asimismo, aseguró que su madre siempre habría buscado que sus nietos mantengan el vínculo con su padre, negando la versión de 'Aladino' de que supuestamente habría impedido el contacto con los menores.

"Toda la vida abogó, nunca habló mal de esa lacra. Por qué no te preocupas mejor en pagarle todo lo que le debes, sin vergüenza. Te juro tengo tanta indignación, tanta rabia por tanta sinvergüencería y todo ese entorno que lo apaña", añadió.

Cueva estaría condicionando el seguro médico de sus hijos

Pamela López no pudo evitar quebrarse al señalar que sus tres hijos son los más afectados en toda la situación, cuestionando además la falta de interés de la otra parte. En ese contexto, denunció que Christian Cueva estaría imponiendo condiciones para la cobertura del seguro médico de los menores.

"Son mis hijos, porque a mí sí me dolió tenerlos, me dolió sostenerlos cuando más necesitaban de alguien. Las otras personas no les dolió ni pinc** porque gustaba más su placer. Y se atreven ahora a condicionar un seguro médico, a condicionar cosas. ¿En qué mundo vivimos? Pero todo en esta vida de paga", comentó.

Finalmente, la trujillana reafirmó su compromiso con el bienestar de sus hijos y aseguró que, con el tiempo, ellos podrán reconocer quiénes estuvieron realmente a su lado.

"Los años pasan y no son en vano, mis hijos van a ser grandes en esta vida y yo me voy a partir el lomo para que esto suceda. Ellos van a recordar quién estuvo a su lado, quién les dio amor, paz o conflicto. Sé que me necesitan y yo los necesito", añadió.

En conclusión, Pamela López expresó su indignación frente a la denuncia interpuesta por Christian Cueva contra la madre de ella, defendiendo el bienestar de sus hijos y rechazando las acusaciones en su contra.