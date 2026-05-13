Johnny Orosco y el Grupo Néctar: A 19 años de su partida, artistas rinden homenaje a su legado musical

Este 13 de mayo se cumplen 19 años de una de las tragedias más dolorosas para la cumbia peruana. Un accidente vehicular ocurrido en Argentina, acabó con la vida de ocho integrantes de Grupo Néctar, entre ellas Johnny Orosco, líder y voz principal. Ahora tras casi dos décadas de aquel fatídico episodio se recordó el legado musical de la agrupación

Rinden homenaje a Johnny Orosco y Grupo Néctar

La tragedia ocurrió durante la madrugada de un domingo de 2007, coincidiendo con la celebración del Día de la Madre. En el accidente fallecieron Johnny y Enrique Orosco, Ricardo Hinostroza, Juan Carlos Marchand, Miguel Porras, Pascual Rayme, Pedro García y Daniel Cahuana, integrantes de Grupo Néctar.

Tras conocerse la noticia, miles de personas acompañaron el último adiós de los músicos, quienes habían alcanzado gran popularidad con canciones como 'El arbolito' y 'Pecadora'. Luego de la muerte de Johnny Orosco, su hijo Deyvis Orosco asumió el reto de relanzar la agrupación, manteniendo vigente el nombre y el legado musical de la banda.

En medio de esta fecha conmemorativa, el programa "América Hoy" realizó un homenaje especial a Johnny Orosco y recordó algunos momentos importantes de su carrera artística. Durante la transmisión, la conductora Janet Barboza compartió detalles sobre cómo conoció al cantante y destacó la humildad que siempre lo caracterizó.

"Era un hombre exitoso, nunca fue pedante y hablar de él solo tengo cosas buenas. Que en paz descanse Johnny Orozco, que ha dejado un legado musical que se sigue bailando y que muchas generaciones más lo seguirán bailando", comentó la conductora.

Las palabras de Janet emocionaron a varios televidentes, quienes recordaron el impacto que tuvo la agrupación en la cumbia peruana y cómo sus canciones continúan formando parte de la memoria colectiva del país.

Toño Centella recuerda los inicios de su amistad con Johnny Orosco

Otro de los invitados al homenaje fue Toño Centella, quien recordó con emoción los primeros años de amistad que compartió con Johnny Orosco. El cantante reveló que ambos coincidieron en sus inicios musicales cuando formaban parte de una agrupación llamada "Los Pibes".

"Yo conocí a Johnny cuando teníamos una agrupación que se llamaba Los Pibes con el hermano del rey Vico Caricia y ahí era como familia", relató Centella.

Además, contó que posteriormente volvieron a encontrarse en la agrupación Pintura Roja, donde Johnny demostró su pasión por la música y su facilidad para aprender nuevas canciones.

"Era juguetón, alegre, le gustaba cantar, tocaba su guitarra. Íbamos ahí y luego cuando pasé a Pintura Roja yo lo busco en su casa y le digo para ir. Se aprendió todas las canciones", recordó el cantante.

Las declaraciones de Toño Centella dejaron en evidencia el carisma y la cercanía que Johnny Orosco mantenía con sus compañeros. Por otro lado, también se presentaron Ricky Trevitazzo y otros artistas más.

En conclusión, a 19 años de la tragedia que marcó a la música tropical peruana, el recuerdo de Johnny Orosco y Grupo Néctar permanece vivo entre artistas y seguidores. Sus canciones siguen sonando en todo el país y su legado continúa vigente gracias al cariño del público.