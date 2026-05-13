Bruno Ascenzo revela cómo fue tener a Stephanie Cayo y Alejandro Sanz en su boda: "La veo contenta"

Bruno Ascenzo y Adrián Bello siguen viviendo la emoción de su boda. La pareja se casó el pasado 25 de abril en Cusco, luego de 13 años de relación, en una ceremonia llena de amor, familia y amigos cercanos.

Uno de los detalles que más llamó la atención fue la presencia de Stephanie Cayo, quien asistió acompañada de Alejandro Sanz. Como se sabe, Bruno y Stephanie mantienen una amistad de muchos años. Por eso el productor no dudó en hablar con cariño sobre la actriz y el bonito momento que compartieron en su matrimonio.

Bruno Ascenzo habla de Stephanie Cayo y Alejandro Sanz

En conversación con "América Espectáculos", Bruno Ascenzo contó cómo fue tener a Stephanie Cayo y Alejandro Sanz entre los invitados de su boda con Adrián Bello. El actor y director aseguró que la celebración se vivió en un ambiente muy alegre y cercano.

"Compartimos, allí estuvimos, muy chévere, muy buena onda, y Stephanie también muy contenta ahí bailando entre amigos, reencontrándose con gente que conoce desde la chiquititud", dijo Bruno.

@ameg_pe 13.05.26 | Bruno Ascenzo revela cómo fue tener a Stephanie Cayo y Alejandro Sanz como invitados de boda. Además, Adrián Bello y Bruno dan detalles de su boda en Cusco. Fuente: América Espectáculos ♬ sonido original - rizitop🇵🇪

El productor también dejó claro que se siente feliz al ver bien a su amiga. Aunque evitó entrar en más detalles sobre la relación de Stephanie con Alejandro Sanz, sí resaltó que la vio tranquila y contenta durante la celebración.

"La veo contenta y si está contenta, yo estoy contento siempre", manifestó Bruno sobre lo que observó en su amigo y el cantante internacional en la celebración.

Una boda mágica en Cusco

Bruno Ascenzo y Adrián Bello también contaron cómo vivieron su matrimonio en Cusco. Ambos aseguraron que fue una experiencia muy especial, rodeada de personas importantes para ellos. Bruno también expresó lo agradecido que se siente por todo lo que vivieron esos días.

"Lindo, la verdad. Muy bonito. Hemos estado rodeado de nuestra familia, de nuestros amigos más cercanos", dijo Adrián. "Lindos días, experiencia y momento. Mucho agradecimiento y nos sentimos rodeados de amor. Estamos contentos", añadió Bruno.

La pareja eligió casarse en Yucay, en el Valle Sagrado, porque sienten que ese lugar tiene una energía distinta y muy especial. Para ambos, Cusco fue el escenario perfecto para celebrar una fecha tan importante rodeados de amor y buenas vibras.

"Fue como rápido la elección", dijo Bruno. "Hay algo con el Valle, con Urubamba, nos casamos en Yucay. Esa zona que es muy bonita, tiene algo especial, mágico. Entonces nos parecía un bonito lugar", explicó Adrián. Bruno agregó: "La energía de Cusco es hermosa. Entonces nos fuimos a contagiar un poquito de esa energía bonita".

Después de más de una década de relación, Bruno y Adrián confesaron que la complicidad y el humor han sido claves para mantenerse unidos. La pareja reconoció que una relación larga también tiene retos, pero que han sabido llevarlos con cariño y muchas risas.

"(Congenian muy bien) Hemos aprendido", dijo Bruno. "Sí, no es así lo más fácil del mundo. Quien esté en una relación larga sabe que tiene sus altos y bajos, sus complejidades. Creo que reírnos mucho es algo que nos mantiene jóvenes", comentó Adrián.

Además de celebrar su matrimonio, Bruno y Adrián se preparan para trabajar juntos por primera vez. Bruno producirá el concierto que Adrián Bello realizará el próximo 1 de septiembre en el Gran Teatro Nacional, con orquesta sinfónica e invitados especiales.

El productor también contó que viene ensayando una nueva obra con Gianella Neyra y Carlos Carlín. Además, confirmó que la película "La Tribu", basada en la exitosa obra teatral, se estrenará el 8 de octubre.

En conclusión, Bruno Ascenzo y Adrián Bello siguen disfrutando la emoción de su boda en Cusco, una celebración que reunió a sus familiares y amigos más cercanos. El productor también habló con cariño de Stephanie Cayo, quien asistió junto a Alejandro Sanz, y aseguró que la vio feliz durante la ceremonia. Tras este importante paso en su relación, la pareja también se prepara para nuevos proyectos juntos.