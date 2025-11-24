¿Bill Orosco canta mejor que su primo? Así respondió el cantante en vivo (VIDEO)

Bill Orosco llegó como invitado a 'El Súper Show de la Karibeña' y terminó respondiendo preguntas que muchos fans de la cumbia querían escuchar. Entre risas, música y la clásica chispa de la radio, el cantante aclaró si se considera mejor que su propio primo, hijo de Johnny Orosco.

Bill Orosco visita 'El Súper Show' y responde preguntas

Bill Orosco se presentó en 'El Súper Show de la Karibeña' y terminó protagonizando uno de los momentos más comentados del programa. El cantante, sobrino del recordado Johnny Orosco, respondió sin miedo a las preguntas más picantes sobre su carrera, su familia y la comparación directa con su primo, quien también se dedica a la música.

La entrevista estuvo llena de música, bromas y, sobre todo, respuestas sinceras que dejaron claro cómo maneja Bill las críticas y los comentarios que circulan en redes. Desde el inicio, el locutor Miguel Moreno lanzó la primera comparación que muchos fans suelen mencionar. Bill respondió respetuoso, dejando ver la admiración que siente por su tío.

"Pero te han dicho que la voz que tienes se parece mucho a tu tío Johnny Orosco, una voz parecida", comentó Miguel. "Sí he escuchado, pero mi tío tiene una voz única", señaló Bill.

Ahí, Miguel soltó que harían una pequeña secuencia como en "El Valor de la Verdad", y de inmediato empezaron las preguntas una por una, como un juego. Allí tocaron temas que siempre causan curiosidad entre los seguidores de Néctar. La primera pregunta fue directa y relacionada con un rumor que circula desde hace tiempo.

24.11.25 | ¿Bill Orosco canta mejor que su primo? Así respondió el cantante. Fuente: La Karibeña pic.twitter.com/hoL7ZeWMu7 — @ghelanma (@ghelanma) November 24, 2025

"¿Ha prohibido tu primo que cantes a nivel nacional las canciones de Néctar?", lanzó Miguel. Bill negó: "No", y explicó: "En autoría de mi tío, no del grupo Néctar. Del grupo Néctar muchas canciones... Solamente en autoría de mi tío Johnny, ahí está la explicación. La gente tiene que investigar cuáles son las canciones en autoría de mi tío. Y todas las canciones del grupo Néctar".

Con esa aclaración, dejó claro que no puede interpretar los temas creados por Johnny Orosco, pero sí la agrupación Néctar, donde algunas canciones serían de otros artistas. Así habría señalado que existiría una prohibición familiar. Pero las preguntas no terminaron ahí. Miguel continuó sus preguntas.

"¿Te consideras más guapo que tu primo?", consultó. Bill volvió a responder sin dudar. "No", dijo, dejando en claro que no busca comparaciones ni rivalidades personales. " ¿Jalaste músicos de la orquesta de tu primo?", preguntó. Bill señaló firme: "No".

¿Bill considera que canta mejor que su primo?

Sin embargo, la cuarta pregunta fue la más esperada por los oyentes. Miguel mencionó que podría "apretar un botón", dinámica del programa "El Valor de la Verdad" para no responder a la pregunta. Bill no respondió ni sí, ni no.

"¿Cantas mejor que tu primo?", le dijo el locutor. "Hay público para todo y el público decide a quién le gusta, a quién seguir", contestó Bill. Con esas palabras, dejó claro que no entra en conflictos y que respeta la trayectoria de cada artista.

Para cerrar con broche de oro, Bill interpretó en vivo el clásico "Si volvieras a mi lado". Su presentación encendió el estudio y recordó por qué hoy es una de las voces jóvenes que más crece en la cumbia peruana.

En conclusión, la visita de Bill Orosco a "El Súper Show de la Karibeña" sirvió para aclarar varios rumores que circulaban en redes y, al mismo tiempo, mostrar su postura frente a las comparaciones con su primo. El cantante respondió con calma, sin generar rivalidades y destacando que es el público quien decide a qué artista seguir.