¿Indirectas para Ana Siucho? Edison Flores sorprende con mensajes tras ampay con joven

Edison Flores vuelve a estar bajo los reflectores. El futbolista de Universitario de Deportes fue visto en una reunión social junto a una joven, lo que despertó especulaciones sobre un posible nuevo romance tras su separación de Ana Siucho. Aunque el jugador no ha emitido una declaración formal, sus recientes publicaciones en redes sociales han alimentado las teorías de sus seguidores.

¿Edison Flores comparte publicaciones con indirectas?

El pasado martes 7 de octubre, apenas dos días después de ser ampayado, Edison Flores publicó una fotografía suya durante los entrenamientos en su cuenta oficial de Instagram. La imagen parecía rutinaria, pero lo que realmente llamó la atención fue la canción que acompañó el post: "Hoy ando soltero", de Adrián L. Santos y Ángel Cervantes.

La letra del tema no pasó desapercibida entre los usuarios: "Hay muchas que me quieren y por un beso ellas se mueren, qué pende*** fui yo en escogerte, que tengas suerte". Para muchos, el mensaje musical no fue casualidad y podría tratarse de una indirecta hacia su expareja, Ana Siucho, con quien el futbolista terminó hace algunos meses.

Ese mismo día, Flores realizó una transmisión en vivo en simultáneo a través de Twitch, TikTok y Kick, donde interpretó diversas canciones románticas. Uno de los temas más comentados fue "Ya supérame", cuya letra dice: "Ya supérame, ya cambié de corazón, yo ya te olvidé, ando tan feliz sin ti".

Los videos del jugador entonando canciones de desamor se viralizaron rápidamente, y varios de sus seguidores interpretaron el gesto como una manera de expresar cómo se siente tras su separación.

Edison Flores aclara su situación sentimental

Por otro lado, el mismo día futbolista asistió a una cevichería acompañado de su grupo más cercano, sin imaginar que el programa América Hoy también se encontraba en el lugar. Cuando los reporteros se acercaron a consultarle por su presunto vínculo con la influencer Antonella Moratell, Flores no esquivó el tema, aunque respondió de manera directa y breve.

"¿Estás enamorado? ¿Estás en una relación?", le preguntó la periodista. A lo que Edison Flores contestó sin dudar: "No estoy enamorado". Con esas palabras, el jugador descartó cualquier relación sentimental con la joven, a pesar de que en las últimas semanas los rumores sobre ambos no han dejado de circular en redes sociales.

Cabe recordar que hace unas semanas, el deportista brindó una emotiva entrevista junto a su madre, donde hablaron por primera vez de su separación con Ana Siucho. En aquella oportunidad, su progenitora comentó que la ruptura afectó al futbolista tanto en el ámbito personal como profesional.

Edison Flores parece decidido a enfocarse en su carrera y dejar atrás las polémicas sentimentales. Aunque sus publicaciones han sido interpretadas como indirectas hacia Ana Siucho, el jugador ha preferido mantener una postura calmada. Con su aclaración sobre su estado sentimental, el 'Orejitas' demuestra que prefiere concentrarse en su presente profesional, mientras los rumores siguen girando en torno a su vida amorosa.