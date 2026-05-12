Tía de Paul Michael afirma ser fanática de la música de Pamela Franco: "Yo admiro a esa mujer"

Hace unos días, tía de Paul Michael apareció en una transmisión en vivo hablando mal de Pamela Franco, pero después se disculpó echando la culpa al alcohol. Ahora, ha salido a afirmar que admira a la pareja actual de Christian Cueva.

Tía de Paul Michael admira a Pamela Franco

Durante una conversación en un podcast del programa 'X No Decirlo', la tía de Paul Michael apareció para retractarse sobre las palabras que dijo en aquella ocasión en su transmisión en vivo. Es así como aclaró que en realidad admira a Pamela Franco, actual pareja de Christian Cueva.

Además, señaló que le gusta sus canciones de cumbia, en especial el tema "Dile la verdad", el tema himno que dedicó al pelotero, ex de Pamela López. En ese sentido, la 'tía lisura' afirma que jamás volverá a insultar a la cantante de cumbia.

"Yo admiro a esa mujer, me gustan sus canciones, me encanta, si. La canción que dice 'Dile que nos amamos', esa es la canción que a mí me encanta. A esa mujer yo la admiro y me arrepiento, por eso te vuelvo a decir Pamela Franco, mil disculpas de corazón, nunca más de esta boca va a salir un insulto, va a salir un respeto de ahora en adelante para ti", expresó.

Arremetió contra Melissa Klug, Samahara y Pamela Franco

Todo ocurrió durante una transmisión difundida en TikTok, donde la familiar de Paul Michael se mostró visiblemente afectada y lanzó duros comentarios contra las integrantes de 'La Granja VIP'. Se trata de Melissa Klug, Samahara Lobatón y Shirley Arica, quienes actualmente conviven con su sobrino dentro del reality.

"Melissa Klug, Samahara, Shirley Arica, no valen nada cochinas, asquerosas. Infelices porque eso es lo que son las tres porque no tienen un marido estable. Hacen maridos e hijos para cobrar la pensión. Mándame la carta notarial me la paso por la con**", expresó.

Sin embargo, uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando mencionó a Pamela Franco mientras defendía públicamente a Pamela López, expareja del futbolista Christian Cueva.

Tras la polémica y las críticas recibidas en redes sociales, la "Tía Lisura" volvió a aparecer públicamente para pedir disculpas a las figuras mencionadas. Primero se dirigió a Pamela Franco, reconociendo que sus comentarios estuvieron influenciados por el estado en el que se encontraba durante la transmisión.

De esta manera, la popular 'Tía Lisura' ha decidido contar en un podcast que en realidad es fanática de la música de Pamela Franco y que la admira. Así mismo, se compromete a nunca más hablar mal de ella nunca más.