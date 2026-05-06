Tony Rosado sorprende al revelar origen de sus canciones de despecho: "Encontré a mi ex con otro"

Tony Rosado volvió a captar la atención al revelar detalles de su historia personal y el origen de su estilo ligado al despecho. El "Ruiseñor de la cumbia" explicó cómo sus vivencias marcaron su carrera y lo consolidaron como una de las voces más representativas del género en el Perú.

El origen del despecho en su música

Durante su participación en el programa América Hoy, Tony Rosado recordó sus primeros pasos antes de consolidarse en la música. El cantante reveló que inicialmente siguió una carrera técnica, muy alejada de los escenarios.

"Cuando yo terminé mis estudios, cinco años de electrónica, busqué trabajo y nunca encontré. Como yo sabía cantar... en el colegio participaba en eventos, festivales, ya tenía mi trayectoria de cantar pero nunca me decidía a lanzarme como cantante", contó.

Según relató, su destino cambió cuando regresó a Piura tras culminar sus estudios. Fue en ese momento que tuvo un encuentro decisivo con la agrupación Armonía 10, hecho que marcó el inicio de su carrera artística.

"Terminé, regresé a Piura y encontré a Armonía 10 en un restaurante, me invitaron a cantar ahí, eso fue como hace 50 años", recordó.

Sin embargo, el giro más importante en su vida llegó a raíz de una experiencia personal. El cantante confesó que una infidelidad en su primer matrimonio influyó directamente en el tipo de canciones que empezó a interpretar.

"Una vez, llegando de viaje porque anularon las fiestas en Tumbes por la cuestión de las lluvias, regresé y encontré a la señora con otro. Ahí no existía Susan, Susan me salvó. A ella le canto 'Ya te olvidé'", narró, dejando en evidencia cómo el dolor se transformó en inspiración musical.

@rkt696 Tony Rosado soprende al revelar el origen de sus canciones de despecho ♬ sonido original - rkt696

Tony Rosado opina de Christian Cueva frente a Pamela Franco

En el programa 'El Reventonazo de la Chola', Tony Rosado fue uno de los invitados al set para conversar un poco más sobre su vida. Es así como fue consultado sobre el rendimiento de su amigo Christian Cueva en el fútbol, y señaló que es muy talentoso, pero que estaría distraído.

"¿Qué piensas de Cueva?", le pregunta Pimentel, y Tony responde: "Christian Cueva juega, es muy talentoso, lo que pasa es que está enamorado y el amor lo ha separado del fútbol. Es un gran amigo y juega muy bien"

Ante eso, Ernesto Pimentel señaló que no sería la culpa de Pamela Franco que el pelotero se distraiga, pero el 'Ruiseñor de la Cumbia' lo aclara señalando que sería del mismo 'Aladino', pero que ahora estaría mejorando porque aparentemente se casaría con la cantante de cumbia.

"¿Qué culpa tiene ella, si él sigue chambeando?", le vuelve a consultar, a lo que el cantante responde: "Yo no le echo la culpa a ella, le echo la culpa a él, está enamorado, pero poco a poco está jugando bien porque ya lo aceptaron, ya se van a casar

En conclusión, la historia de Tony Rosado muestra cómo sus experiencias personales impulsaron su carrera. De sus inicios frustrados en la electrónica a su consagración en la cumbia, convirtió vivencias en canciones que conectan con el público y reflejan su lado más humano.