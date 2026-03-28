Ernesto Pimentel recuerda a su amigo Manolo Rojas: "Nos ha hecho reír hasta el último momento"

El actor Manolo Rojas ha fallecido en la noche del viernes 27 de marzo causando una profunda tristeza entre sus familiares, amigos y seguidores. Ante esto, Ernesto Pimentel ha declarado ante los medios sobre la gran amistas que tenían y cómo el artista, apoyando a todos.

Ernesto Pimentel sobre Manolo Rojas

En el programa 'Estás en Todas', se comunicaron con Ernesto Pimentel, quien ha estado presente desde el momento del deceso del Manolo Rojas. Como se recuerda, ambos trabajaban juntos en el 'Reventonazo de la Chola' desde hace muchos años.

"Estaba en el mejor momento de su vida, nunca había estado más flaco, emocionado por el gimnasio, su pelo estaba creciendo, estaba guapo. Manolo es parte del circense, personas que son maestros en sus trabajos, en su vida con su ejemplo", expresó el comediante ante el medio.

Así mismo, señaló que a través de su carrera artística ha aportado mucho a la cultura del Perú y que él siempre se ha mostrado orgulloso de sus inicios como cómico en las calles, entre mucho más.

Ernesto Pimentel también reveló que Manolo Rojas programó un show para el 4 de abril y cree que aquel día se debe realizar tal evento como una forma de recordarlo a él como su trayectoria en la comicidad.

Siempre apoyó a todos

En otro momento, Ernesto Pimentel señala las cualidades de su querido amigos donde él y cómo ha ayudado a muchos. A la vez, estaba rodeado del amor de todos estando en su mejor momento.

"Hay tantas cosas que queden en mente, hay cosas por agradecer. Siempre ha sido bueno, él estaba en el mejor momento de su vida y lo sigue estando, rodeado por el amor de sus hijos, de sus nietos", expresó.

Así mismo, el comediante señaló que también estarán realizando un homenaje a Manolo Rojas en el programa 'Reventonazo de la Chola Chabuca', donde ha trabajado durante muchos años.

"Manolo siempre nos ha ayudado a todos. Nos ha hecho reír hasta el último momento con toda su gracia con todo lo que decía escribíamos. Hoy día en el Reventonazo vamos a compartir todo lo que hemos hecho", declaró.

De esta manera, Ernesto Pimentel ha señalado que Manolo Rojas fue un buen amigo que apoyó a todos siempre y estaba en su mejor momento en la vida acompañado de sus seres queridos. En homenaje a él, estarán realizando un programa especial recordando todos lo momentos que pasaron juntos.