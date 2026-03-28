Manolo Rojas: Amigos y artistas se despiden del actor tras su repentino fallecimiento

Desde la noche del viernes 27 de marzo, el Perú se encuentra de luto por el fallecimiento repentino del querido actor Manolo Rojas. El comediante tuvo una trayectoria de más de 30 años haciendo reír a todo el público en programa, películas, teatro y mucho más. Ahora, sus amigos y colegas se despiden de él.

Se despiden de Manolo Rojas

Desde que se dio a conocer el fallecimiento de Manolo Rojas, varios de sus compañeros se han hecho presente para despedirse de él. Uno de ellos fue Ernesto Pimentel, quien en una entrevista expresó su sentir.

"Manolo rojas, un icono de la tv peruano, referente del humor. No puedo explicarle como me siento, fue una persona generosa, empático, él ha estado en su mejor momento. Ha sido mi compañero, mi referente. Recordarlo con una sonrisa, con cada uno de sus personajes. Les garantizo que su historia se escribe en indeleble en todos los peruanos", declaró.

Como se recuerda, el actor cómico también incursionó en la música en especial la salsa, donde cantó al lado de Melcochita hace más de cuatro años atrás. Ahora, se despide él con un sentido mensaje en sus redes.

"Con mucho dolor te despido Manolo Rojas mi hermano del alma, mi amigo, tantos años, tantos anécdotas, tanto compartir, ahora estás en el cielo. Descansa en paz mi hermano, mis condolencias para toda la familia. Estoy con un dolor profundo, hasta siempre mi hermanito", Melcochita.

Otro personaje que le dedica conmovedoras palabras es Fernando Armas, con quien a trabajado a su lado por muchos años.

"Todas las semanas nos abrazábamos y nos saludábamos con mucho cariño, me acabo de enterar y no lo podía creer Manolo Rojas, aún quedaba muchas risas y canciones por dar hermano, vuela muy alto y siempre estarás en mi corazón mi brother", Fernando Armas.

Conmovedoras palabras

Marisol es una de las artistas muy allegadas al comediante Manolo Rojas. Ni bien se enteró de la triste noticia, acudió a la casa del actor donde lo encontraron sin vida.

"Que noticia a esta hora, no lo puedo creer, mi amigo querido tú no", compartió la artista en sus redes.

Otra actriz que se despide de él es Lucy Bacigalupo, la artista estuvo delicada de salud hace unos meses y Manolo Rojas fue uno de sus queridos amigos que la visitó estando internada y hoy se despide de él.

"Muy triste amanecer, hoy justo el día de mi cumpleaños mi hija me despierta y me dice; Mamá te voy a dar una mala noticia antes que lo veas en las redes. Todo imagine menos tu repentina partida mi MANOLETE así te llamaba siempre, muy triste aceptar esto, no tengo más palabras, sólo mucha pena en el corazón. Hasta siempre amigo, gracias por todo. En esta foto estabas a mi lado en el Hospital cuando estuve malita, así somos nosotros juntos en las buenas y las malas", Lucy Bacigalupo.

De esta manera, varios de sus seguidores como artistas han expresado conmovedoras palabras para despedirse del querido actor Manolo Rojas, quien falleció a los 63 años de edad afuera de su hogar.