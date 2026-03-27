Alejandra Baigorria pone a Said Palao como gerente de su negocio y Magaly la critica: "No lo necesitas"

Después del ampay de Said Palao en Argentina con mujeres, Alejandra Baigorria no ha querido anunciar si decidió divorciarse de él. Ahora, se ha revelado que la empresaria hizo socio y gerente a su esposo en su nuevo emprendimiento, pero Magaly le manda fuerte consejo.

Said Palao socio y gerente del nuevo negocio de Alejandra Baigorria

Alejandra Baigorria ha lanzado hace unos días su nuevo negocio 'Agarra a tu gringa' donde entregará grandes premios y realizará una ayuda social con el apoyo del público. Este negocio ha llamado la atención, pero Magaly Medina ha revelado que Said Palao es socio minoritario y el gerente general.

"Su socio es Said Palao, que además es el gerente general, el que dirige todo. Ella trata de jalarlo, ayudarlo, le pone el negocio. Como ella (Alejandra) es mayoritaria junto con el hermano, yo lo saco de la sociedad. ¿Por qué tienes que hacerlo con él después de lo que te hizo? Tú haces los negocios sola, no necesitas a Said", expresó la 'urraca'.

En ese sentido, Magaly también informó que la oficina de este nuevo negocio está en la peluquería de Alejandra Baigorria, por eso Said Palao fue visto hace pocos días ahí. Esa sería la razón por la cual la empresaria aún no revelaría si terminó o no con su esposo a pesar del ampay en Argentina.

Crearon la empresa el día del ampay

Así mismo, el reportaje de Magaly Medina reveló que el pasado 13 de marzo, el día en que Said Palao y Mario Irivarren estuvieron en un yate en Argentina con mujeres, fue el mismo día en que Alejandra Baigorria inscribió la empresa a registros públicos y su esposo fue puesto como gerente.

"Ella tiene una vena empresarial que hay que admirar, sabe como hacer negocio, pero pone a Said como gerente. Justo inscribe la empresa en los registros públicos en ese día fatídico (día del ampay) Pon de gerente a tu hermano, a tu vecino, cualquiera es más confiable que Said. Un hombre que ya te engañó, te mintió. No se hace negocio con personas deshonestas", declaró.

De esta manera, Magaly aconseja a Alejandra Baigorria que saque a Said Palao como socio de su nuevo negocio por la falta de respeto que tuvo a su matrimonio tras ampay. Aunque comenta que la empresaria estaría tratando de tenerlo a su lado de esta manera que no seria sana para ella.