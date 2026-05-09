Ethel Pozo indignada por avionetas en "La Granja VIP" y anuncia carta notarial: "Les hacen daño"

Ethel Pozo expresó su molestia por las avionetas que vienen sobrevolando la zona donde se graba "La Granja VIP Perú". La conductora contó que la producción ya tomó acciones legales contra las empresas que ofrecen este servicio, pues considera que están invadiendo un espacio privado y afectando la convivencia de los participantes.

Ethel Pozo anuncia cartas notariales por avionetas

Ethel Pozo mostró su indignación por las avionetas que vienen sobrevolando la locación de "La Granja VIP Perú". La conductora explicó que la producción ya envió cartas notariales a las empresas que ofrecen este servicio, pues considera que están invadiendo un espacio privado y afectando directamente el juego.

En las últimas semanas, varios mensajes aéreos llegaron al reality para apoyar a distintos equipos, como el Team Víboras y el Team Reales. Sin embargo, lo que parecía una muestra de cariño de los fans terminó generando preocupación, ya que algunas avionetas también estarían lanzando información sensible sobre lo que ocurre fuera y dentro del encierro.

A través de sus redes sociales, Ethel Pozo dejó claro que la carta notarial no está dirigida a los seguidores del programa, sino a las empresas que cobran por llevar estos mensajes.

Pienso lo mismo, pero es porque siguen mandando avionetas 🙃. Malogrando el juego y la producción pone gallinas a los que estamos viendo el 24/7 y a los Granjeros les ponen música dentro de la casa 😧 — Ethel Pozo (@EthelPozo) May 8, 2026

"La carta notarial la recibieron ayer las empresas que se dedican a esto. No los fans. Están lucrando con la pasión de los fans, sobrevolando espacio privado y sin garantías para los trabajadores. Por 850 soles te ofrecen todo. Ojalá sean formales y serios y paren", puntualizó.

Con estas palabras, la conductora explicó que el problema no es el apoyo del público, sino el negocio que se habría formado alrededor del reality. Según Ethel, las avionetas no solo llevan frases de aliento. También estarían ingresando información externa que afecta a los participantes y cambia el desarrollo del programa.

En el momento que dejen de mandar avionetas, todos podremos ver sin cortes. No solo son las 4 veces que pasan con mensajes, es todo lo que traen de info, les hacen daño ( ellos mismos lo han dicho) todo se convierte en caos cuando pasan ✈️. Se pelean, ya no saben cómo jugar. — Ethel Pozo (@EthelPozo) May 9, 2026

"En el momento que dejen de mandar avionetas, todos podremos ver sin cortes. No solo son las 4 veces que pasan con mensajes, es todo lo que traen de info, les hacen daño (ellos mismos lo han dicho) todo se convierte en caos cuando pasan. Se pelean, ya no saben cómo jugar", escribió Ethel en X.

¿Qué hacen los concursantes cuando entran avionetas?

La conductora aseguró que, cada vez que aparece una avioneta, la producción debe tomar medidas para evitar que los concursantes lean o escuchen los mensajes. Por eso, se corta la transmisión 24/7, se colocan imágenes de gallinas para el público y música dentro de la casa.

Algunos usuarios reclamaron en redes por los constantes cortes en la transmisión. Ethel respondió que entiende la molestia, pero explicó que la producción se ve obligada a hacerlo por culpa de los mensajes aéreos.

Una seguidora comentó: "Estoy harta de ver gallinas cada 2 minutos". "Pienso lo mismo, pero es porque siguen mandando avionetas . Malogrando el juego y la producción pone gallinas a los que estamos viendo el 24/7 y a los Granjeros les ponen música dentro de la casa", señaló Ethel.

Pienso lo mismo, pero es porque siguen mandando avionetas 🙃. Malogrando el juego y la producción pone gallinas a los que estamos viendo el 24/7 y a los Granjeros les ponen música dentro de la casa 😧 — Ethel Pozo (@EthelPozo) May 8, 2026

La conductora también reveló que estas empresas habrían subido sus precios por la alta demanda de mensajes para el reality. Además, cuestionó que se lucre con una situación que, según ella, termina generando desorden dentro del programa.

"Lo hacen, barren, corren a recoger todo lo que tiran, es de locos y no sirve para nada. Salvo para las empresas que subieron la tarifa de 850 a 2000 soles ahora", contestó.

Lo hacen, barren, corren a recoger todo lo que tiran, es de locos y no sirve para nada. Salvo para las empresas que subieron la tarifa de 850 a 2000 soles ahora 🤷🏻‍♀️ — Ethel Pozo (@EthelPozo) May 8, 2026

En conclusión, Ethel Pozo anunció que la producción de "La Granja VIP Perú" ya envió cartas notariales a las empresas que sobrevuelan la locación con avionetas. La conductora aclaró que la medida no va contra los fans, sino contra quienes estarían lucrando con los mensajes y afectando el desarrollo del reality. Además, señaló que estas acciones obligan a cortar la transmisión y generan caos.