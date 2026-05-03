Ethel Pozo se quiebra tras emotiva despedida de Yaco Eskenazi en 'La Granja VIP': "Esta es tu casa"

Yaco Eskenazi tuvo su último programa al frente de 'La Granja VIP', marcando el cierre de su etapa como conductor del reality. Durante sus palabras de despedida, Ethel Pozo no pudo contener la emoción y terminó quebrándose hasta las lágrimas ante la salida de su compañero, protagonizando un momento cargado de emoción en vivo.

Yaco Eskenazi se despide y conmueve a Ethel Pozo

Este sábado 2 de mayo, Yaco Eskenazi se despidió de la conducción de 'La Granja VIP'. En la última parte del programa, el exchico reality expresó su agradecimiento por la oportunidad y explicó que tuvo que priorizar su proyecto personal, el pódcast junto a 'Loco' Wagner, el cual coincidió con su rol en televisión.

"Quiero agradecerle a Susana Umbert por pensar en mí, por convocarme, por confiar en mí, por ponerme aquí. Gracias, Panamericana, por esta oportunidad. La vida es bien curiosa, dos años sin estar en la tele y, cuando se me presenta una oportunidad, la mejor oportunidad de mi vida, se cruza con el proyecto personal más importante que he creado también para mí y tuve que tomar una decisión", señaló.

Asimismo, dedicó emotivas palabras a su compañera Ethel Pozo, destacando el reencuentro profesional que tuvieron en el programa tras compartir pantalla en un formato anterior.

"Y a ti, amiga, perdóname por abandonarte. Confío y estoy seguro de que lo que hagas la vas a romper y vas a ser la número uno. Estoy convencido, tu tesón, tu temperamento, tus ganas de hacer, tus ganas de crecer. Y tres: lo mejor que me regaló 'La Granja VIP' fue que volvamos a estar juntos en la señal de tele", sostuvo.

Estas palabras emocionaron profundamente a Ethel Pozo, quien venía luchando por contener las lágrimas durante la despedida. La hija de Gisela Valcárcel no pudo evitar quebrarse y dirigirse a su compañero con un emotivo mensaje en vivo.

"Yaco, por favor, esta es otra Ethel que no llora... Gracias amigo, esto ha sido lo mejor (reencontrarse), esta es tu casa, vuelve cuando quieras", fueron las palabras de la conductora.

Natalie Vértiz apoya a Yaco Eskenazi tras su salida de 'La Granja VIP'

En una reciente alfombra roja, Natalie Vértiz, esposa de Yaco Eskenazi, se pronunció sobre el momento profesional que atraviesa su pareja en medio de su salida de la conducción de 'La Granja VIP'. La modelo aprovechó la ocasión para mostrarle su apoyo en esta nueva etapa.

"¡Ay, a mí me encanta Yaco, me encanta todo lo que hace! Siempre se lo digo, no es porque sea mi esposo, pero es un chico que tiene mucho carisma y que donde vaya, va a brillar. Entonces estoy muy contenta por él y, sobre todo, por el pódcast 'Yaco y el Loco'", declaró ante los medios.

En resumen, Yaco Eskenazi se despidió de 'La Granja VIP' con emotivas palabras dirigidas a su compañera Ethel Pozo, quien no pudo contener la emoción y terminó quebrándose en vivo. El exchico reality decidió dar un paso al costado del programa de televisión para priorizar la gira de su pódcast.